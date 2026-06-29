Bécs helyett Pozsonyt választják

A kiwi.com repülőjegy-értékesítő platform statisztikái szerint idén június elejéig a szlovák utazók az esetek egyharmadában Pozsonyból indultak útnak. A második helyre a bécsi Schwechat szorult 20 százalékkal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Budapest áll, 13 százalékos részesedéssel. Ez a három repülőtér fedi le a szlovákiai utasok teljes foglalásainak csaknem kétharmadát.

A változás drámai a járvány előtti, 2019-es időszakhoz képest. Akkor még Bécs toronymagasan vezetett 43 százalékkal, miközben Pozsony mindössze a foglalások 12 százalékát adta. A pozsonyi repülőtér mostani szárnyalása elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly év végétől és az idei év során nagymértékben bővült a menetrend szerinti járatok és az elérhető úti célok száma.

Bár a platform üzleti titok miatt pontos darabszámokat nem közöl, a növekedési ütem beszédes:

2019 óta a Pozsonyból induló járatokra eladott jegyek száma több mint a tízszeresére, azaz 1100 százalékkal emelkedett,

de a budapesti indulások is több mint hatszorosára nőttek. A szlovákok egyébként globálisan is bátrabban válogatnak: idén már 600-nál is több különböző repülőtérről indultak útnak a világban, míg hét éve ez a szám még az 500-at sem érte el. A régiós toplistát Pozsony, Bécs és Budapest mögött Kassa, Krakkó, Prága és Katowice zárja.

A Milan Rastislav Štefánik reptér az év kezdete óta minden hónapban háromjegyű növekedési ütemet mutat. Májusban új csúcsot ért el, hiszen fennállása óta még soha nem fordult meg ennyi utas egyetlen hónap alatt. Közel 400 ezer induló és érkező utast kezeltek, ami 131 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. Január és május vége között pedig a teljes utasforgalom már átlépte az 1,4 milliós határt.

Extrém meleg van, de nincs fennakadás

A hatalmas utazási kedvet és a menetrendet a jelenlegi extrém időjárás sem tudja megfékezni. Bár Szlovákiát komoly hőhullám érte el, a pozsonyi repülőtér üzemeltetése zavartalan, a járatokat menetrend szerint szolgálják ki – tájékoztatott a hétvégén a légikikötő szóvivője.

A rendkívüli forróság ugyanakkor fokozott biztonsági intézkedéseket követel meg a földi kiszolgáló személyzettől. A repülőtér diszpécserei a megszokottnál sokkal gyakrabban ellenőrzik a kifutópályák hőmérsékletét, valamint a cementbeton burkolat hőtágulását, a repülőtéri tűzoltók pedig naponta egyszer vízzel hűtik le a repülőgépek forgalmi előterét.

A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott óvatosságra szükség is van: a hétvégén az ország nyugati részein a hőmérséklet a 39 °C fokot is elérte. A pozsonyi repülőtérre indulóknak azonban késésekkel egyelőre nem kell számolniuk, a folyadékpótlásra és a hőség elleni védekezésre viszont annál inkább