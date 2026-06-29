Magyar Péter „sokkoló” állapotokról beszél

Magyar Péter emlékeztetett, hogy a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol a Magyarország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak.

„Reggeltől estig azon dolgoztunk, hogy felmérjük az Orbán-kormány által az országra hagyott kárt, és hogy ebből a borzalmas start pozícióból Magyarországot ne egyszerűen megmentsük, hanem végre valódi fejlődési pályára állítsuk” – fogalmazott.

A miniszterelnök közlése szerint

áttekintették a magyar gazdaság újraindításának feltételeit,

a kiemelt beruházások sorsát,

az átvilágítások első eredményeit,

a közmédia helyzetét,

a külpolitikai feladatokat,

az illegális migráció,

a költségvetés,

a nemzetbiztonság kérdéseit,

a minisztériumok működését és

a következő hónapok ütemtervét is.

„A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás-átvétel után. Egészen sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán-kormány nyilvánosan mondott vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit mi most látunk” – hangsúlyozta.

Kijelentette: a magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak, de a saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számolt. Az átvilágítás után pedig ma már azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7 százalék felett lehet – fűzte hozzá a kormányfő, rámutatva, hogy ez sok ezer milliárd forintos hiányt jelent.

„Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy azt anno Gyurcsány Ferenc tette. A Fidesz úgy döntötte be a költségvetést, hogy annak árát már ne az ő kormányzásuknak kelljen megfizetni, hanem a Tiszának és a magyar embereknek” – emelte ki.

Magyar Péter szerint ugyanilyen állapotokat találtak a Lázár-féle minisztérium örökségében is: Magyarország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonatközlekedése nagyon rossz állapotban van. Példának hozta, hogy úgy vették át a kormányzást, hogy 91 magyar híd van kritikus állapotban.

Közölte azt is, hogy a hétvégi kormányülésen külön foglalkoztak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyével is. „Itt is újra felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől” – mondta.

A miniszterelnök azt kérte, hogy az ilyen alapítványok a tevékenységüket kizárólag a rendeltetésszerű működéshez szükséges szokásos üzletmenet körébe tartozó feladatokra korlátozzák.

„Aki ennek ellenére megpróbálja az utolsó pillanatban magánkézre játszani a magyar emberek vagyonát, annak viselnie kell a büntetőjogi és polgárjogi felelősséget. A magyar állam vagyonát meg fogjuk védeni” – hangsúlyozta Magyar Péter.

Hangsúlyozta, a hétvégi kormányzati munka után egyetértettek minden miniszterrel abban, hogy nincs vesztegetni való idejük, rendbe kell tenni a költségvetést, új alapokra helyezni a beruházásokat, és folytatják a tisztítótűz műveletet.

„Megvédjük a magyar emberek vagyonát, és végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt” – húzta alá a miniszterelnök.