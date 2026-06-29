Itt az újabb autós drágulás

A díjemelés közvetlenül érinti a leggyakoribb kategóriákat.

Elméleti KRESZ-vizsga: a díja 4600 forintról 5100 forintra nő.

Forgalmi díja 11 000 forintról 12 200 forintra emelkedik.

A tanulóvezetőknek összesen 1700 forintos többletköltséggel kell számolniuk a vizsgaalkalmak kapcsán. Fontos ugyanakkor, hogy a már megszervezett és visszaigazolt vizsgaidőpontokra az új árak nem vonatkoznak, mivel a jelentkezéskor érvényes díj a mérvadó.

Emelkedő díjak az alkalmassági vizsgálatoknál is

A vizsgadíjak mellett egyéb eljárásokért is mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 25 400 forintra, a másodfokú eljárásé 28 400 forintra módosul.

Emelkednek a vizsgálatokhoz igénybe vett gépjárművek használati díjai, valamint bizonyos igazolások kiállításának költségei is – írja a totalcar.hu.

A jogosítványszerzés költségei – amelyek jelenleg is több százezer, gyakran félmillió forintra rúghatnak – a nyári árváltozással tovább duzzadnak. Ezzel párhuzamosan érdemes megjegyezni, hogy a kormány a közelmúltban több milliárd forintos keretösszeggel indított jogosítványprogramot, amely bizonyos feltételek mellett ingyenes lehetőséget kínál az érintettek egy körének a vezetői engedély megszerzésére.