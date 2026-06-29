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VIP reptéri váró és gyorsítósáv: hogyan lehet ezeket könnyen igénybe venni a nyaralás alatt?
Nyitókép: Magnific

VIP reptéri váró és gyorsítósáv: hogyan lehet ezeket könnyen igénybe venni a nyaralás alatt?

Vendégszerző

A prémium bankkártya említésekor sokaknak a magas díj ugrik be, pedig havi 1600 és 4000 forint közötti összegből olyan prémium szolgáltatások válnak általa elérhetővé, mint a reptéri gyorsítósáv és a prémium váróterem használata, a beépített utasbiztosítás, vagy bizonyos esetekben a középárfolyamú, díjmentes devizaváltás. Ezek a szolgáltatások könnyen visszahozzák a bankkártya díját, miközben kényelmesebbé is tehetik a nyaralást. Ugyanakkor a költségek és extrák terén jelentős különbségek lehetnek az egyes kártyák között. Ebben segített eligazodni a money.hu pénzügyi portál szakértője.

Négy magyarországi bank kínál jelenleg platina szintű prémium kártyát: a CIB, a Gránit, az MBH és a Raiffeisen. A VIP reptéri váró és gyorsítósáv mindegyikkel használható, de nem mindegy, hogy csak Budapesten és Bécsben, vagy a világ számos egyéb pontján is. Ugyanígy a kártya mellé utasbiztosítás is jár, de fontos megnézni, hogy ez mekkora maximális térítési összeget jelent. Hamis biztonságérzetet ad, ha úgy gondoljuk, hogy bebiztosítottuk magunkat, miközben a térítés nem elengedő, amikor baj történik. Például a tengerentúlon egy szokványos 10-20 milliós fedezet nem sok mindenre elég – hangsúlyozta a money.hu pénzügyi portál szakértője.

Az utasbiztosítási fedezetek összehasonlításából az látszik, hogy a legmagasabb maximális térítési összeg a Raiffeisen Visa Platinum kártyához kapcsolódik, ami akár 55 millió forintos kifizetést is jelenthet, ráadásul 90 napig is érvényes külföldi tartózkodás esetén. A Gránit Platinum Mastercard csak 50 millió forintos biztosítási összeget ad, szintén legfeljebb 90 napra, ugyanakkor a Raiffeisennel ellentétben ez nemcsak baleset vagy betegség esetén téríti a sürgősségi orvosi költségeket, hanem bármilyen okból történő orvosi segítségnyújtás esetén fizet, aminek nem kell feltétlen sürgősségi ellátásnak lennie. A CIB Visa Inspire Platinum 30 millió forintos, az MBH Mastercard Platinum 10 millió forintos biztosítási fedezetet nyújt, legfeljebb 30 napos külföldi tartózkodásra (az MBH-nál ez bizonyos esetekben 60 nap is lehet).

Külföldi nyaralásnál előny a minél kedvezőbb árfolyamon váltott deviza. A négy bank közül egyedül a Gránit kínál díjmentes, középárfolyamos átváltási lehetőséget egy meghatározott havi keretig. A havi limit számlacsomagtól függ: a Gránit Plusz számlánál ez a keret havi 650 000 forint, a Gránit Prémium csomagnál 1 000 000 forint, a Gránit Prestige esetében pedig 1 500 000 forint, és az euró, az amerikai dollár, a svájci frank és az angol font devizákra vonatkozik. A váltás a mobilalkalmazásban végezhető el banki munkanapokon 9 és 17 óra között. További előny, hogy a Gránitnál mindegyik forintszámla mellé díjmentesen jár eurószámla.

A Mastercard platinum kártyákhoz, vagyis a Gránit Platinum Mastercard és az MBH Mastercard Platinum kártyák mellé online vásárlási biztosítás is kapcsolódik. Ez a szolgáltatás többféle védelmet adhat az online megvásárolt elektronikai és háztartási termékekre: meghosszabbíthatja a gyári jótállást, árkülönbözetet téríthet meg, ha ugyanaz a termék rövid időn belül máshol olcsóbban megtalálható, valamint lopás vagy rongálódás esetére termékbiztosítást is nyújthat. Nyaralás előtt vagy utazás közben akkor lehet hasznos, ha valaki például okostelefont, fényképezőgépet, bőröndöt, powerbankot, e-könyv-olvasót vagy zajszűrős fejhallgatót vesz. Ha egy megvásárolt terméket a vásárlástól számított 30 napon belül ellopnak, a biztosítás akár 700 000 forintig térítheti az árát. Ha ugyanaz a termék egy hónapon belül legalább 17 500 forinttal olcsóbban elérhető, a különbözet szintén visszaigényelhető lehet, legfeljebb 700 000 forintig. Ez a védelem ugyanakkor nem vonatkozik például repülőjegyre, szállásra, autóbérlésre vagy belépőjegyekre.

A négy közül a Gránit Platinum Mastercard bizonyult a legolcsóbb platinum kártyának. Ennek a díja attól függ, hogy milyen számlacsomag mellé igénylik. Bizonyos konstrukcióban akár díjmentes is lehet, más esetben éves szinten 18 900 vagy 24 900 forintos költséggel kell számolni, ami havi bontásban 1575 vagy 2075 forintot jelent. A második legkedvezőbb díjú kártya az MBH Mastercard Platinum, aminek az éves díja 26 930 forint, havi szintre vetítve ez 2244 forint. A Raiffeisen Visa Platinum akciósan 35 000 forintos éves díjjal érhető el, ami havi 2917 forintnak felel meg, normál díja pedig 36 540 forint, vagyis havi 3045 forint. A vizsgált mezőnyben a CIB Visa Inspire Platinum volt a legdrágább, évi 45 000 forintos díjjal, ami havi 3750 forintos költséget jelent. Vagyis összességében havi 1600 és 4000 forint közötti összegből lehet őket igénybe venni, ami jól mutatja a díjak közti különbséget.

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