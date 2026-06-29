Öt embert lőtt agyon egy ámokfutó Németorszában

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A bűncselekmény elkövetésével egy férfit gyanúsítanak, aki őrizetbe vettek – tudatta a hatóság. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.
(Cikkünk frissül.)
A bűncselekmény elkövetésével egy férfit gyanúsítanak, aki őrizetbe vettek – tudatta a hatóság. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kénytelen volt megszólalni az Oroszországban tapasztalható problémákról – közölte a TASzSz. Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt, az Egységes Oroszország kongresszusán megemlítette a problémát, és elismerte, hogy az ország „kritikus időszakot él át”. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy interjúban kijelentette, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való találkozóra vonatkozó felhívások mellett új javaslatokat is kapott az ukrajnai háború lezárására - tudósított az Ukrajinszka Pravda. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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At least 1,450 people are known to have been killed by the back-to-back earthquakes on Wednesday evening.