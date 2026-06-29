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Egy német rendőrautó, háttérben két rendőrrel.
Nyitókép: Getty Images/huettenhoelscher

Öt embert lőtt agyon egy ámokfutó Németorszában

Infostart / MTI

Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban hétfőn – közölte a rendőrség kora délután.

(Cikkünk frissül.)

A bűncselekmény elkövetésével egy férfit gyanúsítanak, aki őrizetbe vettek – tudatta a hatóság. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.

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