ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.97
usd:
317.69
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kapu Tibor kutatóűrhajós a Kolozsvári Magyar Napok pódiumbeszélgetésén 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Kiss Gábor

Kapu Tibor missziója jelentőségéről: az érettségi és bírósági tárgyalás is megállt a felbocsátáskor

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Komoly társadalmi támiogatottsága van a HUNOR programnak – mondta Kapu Tibor űrhajós a Space Summiton, amelyet első alkalommal rendezett meg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A magyar űrkutatás nem tegnap kezdődött. 1946-ban Charles Simonyi szoftverfejlesztő mérnök és űrturista édesapja, Simonyi Károly közreműködésével mérték meg magyar kutatók a Hold és a Föld távolságát – elevenítette fel a kezdeteket az űrkutatásért felelős miniszteri biztos a magyar Space Summiton.

Ferencz Orsolya mérföldkőnek nevezte a 2015-ös évet is, amikor Magyarország teljes jogú tagként lépett be az Európai Űrügynökségbe.

„2018-tól elkezdtük megírni a Nemzeti Űrstratégiát, amit 2021-ben el is fogadott a magyar kormány, és ezzel deklarálta, hogy a XXI. század egyik legfontosabb tudományterületén önálló stratégiát kíván végrehajtani. Két kormányzati ciklust ölelt fel ez az időtáv, ez mutatja, hogy az űrkutatás túlmutat a kormányzati vagy politikai ciklusokon, itt évtizedekben gondolkodunk, és ehhez stabilitás, biztos tudományos környezet kell, hogy ezeket a programokat végig lehessen vinni. Ez nagyon komoly vállalás volt” – fogalmazott.

Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa személyes élményeit elevenítette fel a Space Summit beszélgetésén. Elképesztő érdeklődést tapasztal a HUNOR program iránt.

„Szerintem ez annak köszönhető, hogy egy olyan közös, nemzeti sikert tudtunk létrehozni, amiben az emberek látják, hogy ez az övék is. Valamilyen szinten van benne részük. Rengeteg beszélgetés van a hátam mögött az elmúlt fél évről, és ha hallanák azokat a történeteket, hogy hányan álltak félre az autókkal, hányan állították meg az emelt szintű matematika érettséginek a szóbelijét aznap reggel – reggel 8-kor, 8.30-kor volt a felbocsátás –, hogy hányan tartottak szünetet bírósági eljárásokon, rengeteg olyan történetet hallottunk az elmúlt fél évben, amik alátámasztják, hogy ez mekkora impakttal és mekkora hatással járt az országunk és a magyarok számára.”

A gyerekek farsangon Kapu Tibornak öltöznek

– egészítette ki az űrhajós történetét Ferencz Orsolya.

Miért pont Kapu Tibor?

Nagy Klaudia Vivien, Magyarország első akkreditált űrorvosa a jelöltek kiválasztási folyamatát is bemutatta:

„A 25 jelölt közül nyolcan voltak alkalmasak a szűrővizsgálatok alapján. Legtöbben a nemzetközi adatoknak megfelelően is a pszichológiai tesztelés során nem feleltek meg, de volt egy-két egyéb is, például ortopédiai vagy fül-orr-gégészeti probléma. Körülbelül 68 százalékos jelöltvesztést jelentett, ez is megfelel a nemzetközi NASA-ESA kiválogatások során látható tapasztalt jelöltveszteségnek.”

A Semmelweis Egyetem docense űrorvosként végigasszisztálta Kapu Tibor felkészülését, amelyben egyebek mellett

  • szárazföldi és vízi túlélőképzés,
  • izolációs tréning,
  • napi szintű fizikai felkészítés,
  • Gripen repülési teszt,
  • centrifugatréning és
  • egy úgynevezett parabolarepülés is szerepelt. Ez utóbbin a súlytalanságot tapasztalhatta meg a leendő űrhajós az orvosával együtt.
KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Kapu Tibor missziója jelentőségéről: az érettségi és bírósági tárgyalás is megállt a felbocsátáskor

orvos

űr

ferencz orsolya

hunor

kapu tibor

space summit

nagy klaudia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián – február 15-én és 16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet a kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, egyebek mellett a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen Magyarországra és Szlovákiába látogat.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Oroszország az eddigi legsúlyosabb támadását hajtotta végre február 7-én az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen, a csapássorozat következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza. Oroszország az alállomások megsemmisítésével próbálja leválasztani az erőműveket a hálózatról, ez azonban nincs kockázat nélkül: az atomerőműveknek biztonsági okokból folyamatosan áramra van szükségük, különben pedig tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodniuk. Ha viszont ezek meghibásodnak, órákon belül atomkatasztrófa következhet be. Közben az ukrán haderő visszavert egy nagyszabású orosz áttörési kísérletet a pokrovszki frontszakaszon: a Spartan egység légi felderítése időben észlelte az orosz csapatmozgást, az ukrán alakulatok pedig csapást mértek a támadókra. A Bloomberg tegnap megírta: az Európai Unió több forgatókönyvet is vizsgál Ukrajna leendő tagsága kapcsán egy esetleges békemegállapodás részeként. Az egyik lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újraindult az MBH mobilbankja: ezzel indokolták a hibát

Újraindult az MBH mobilbankja: ezzel indokolták a hibát

A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of masked man in hunt for Savannah Guthrie's mother

FBI releases images of masked man in hunt for Savannah Guthrie's mother

The mother of the news anchor Savannah disappeared in the middle of night from her Tucson, Arizona, home and was last seen on 31 January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 18:17
Már minden rendben az MBH-nál, megvan, hol volt a hiba
2026. február 10. 16:56
Bejelentés a Space Summiton – „Elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját”
×
×
×
×