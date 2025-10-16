ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Friss felfedezés: erre vártak a hajhullással küzdők

Infostart

Eddig a leggyakrabban használt szer a minoxidil volt, ami a fejbőrre kerülve élénkíti a hajhagymákat és javítja a vérellátást, de a vegyület vékony bőrön át történő felszívódása korlátozott. Kínai és ausztrál kutatók szerint egy édesítőszer jelentheti a megoldást.

A stevia növényből származó természetes édesítőszer, a szteviozid hozzáadásával hatékonyan lehet védekezni a hajhullás ellen – írja a 24.hu a Science Alert által közölt, egereken végzett kutatás eredményei alapján.

Az androgén alopécia (AGA) a leggyakoribb, genetikai hajlam és hormonális hatások által okozott hajhullási forma, amit sokan férfias típusú kopaszodásként ismernek. A hajhullás ellen eddig többféle módon próbáltak meg fellépni, a leggyakrabban alkalmazott szer azonban a minoxidil, amelyet a fejbőrre visznek fel, hogy élénkítse a hajhagymákat és javítsa a vérellátást. Csakhogy a vegyület vékony bőrön át történő felszívódása korlátozott.

Kínai és ausztrál kutatók viszont nemrég feltárták, hogy a szteviozid megoldást jelenthet erre a problémára, mivel segíti a minoxidil feloldódását a vízben, így pedig hatékonyabb bőrbejutást tesz lehetővé.

A kutatás során mikrotűs tapaszokat helyeztek genetikailag módosított, hajhullásra hajlamos egerekre. A kontrollcsoportban, ahol csak hagyományos minoxidiloldatot alkalmaztak, a kezelési terület körülbelül 25,7 százalékán nőtt vissza a haj 35 nap alatt. A szteviozidos tapaszokat kapó egereknél már 67,5 százalékos volt a lefedettség.

A haj növekedése is gyorsabban indult meg, és a hajhagymák is gyorsabban tértek vissza az aktív növekedési fázisba.

A kutatók szerint ez a módszer sokkal hatékonyabb lehet, mintha csak minoxidilt használnának, igaz, a kutatás eredményei csak egérszőrre vonatkoznak, azt nem tudni, hogy az emberi haj hogyan reagálna. Azt is jelezték, hogy további állatkísérletekre lesz szükség ahhoz, hogy a kezelés eljuthasson az emberi klinikai vizsgálatokig, és csak akkor tudják kideríteni, hogy a mikrotűs tapaszok mennyire hatékonyak az embereken.

