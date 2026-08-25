ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.57
usd:
309.83
bux:
151348.39
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Roger Federer, tennis player, attends the reopening of the Uniqlo Covent Garden store in London, UK, on Thursday, March 26, 2026. Uniqlo, known for its functional and understated clothing, is setting high targets in many markets globally. Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Betty Laura Zapata/Bloomberg via Getty Images

Rengetegen reménykednek – Roger Federer pályára lép és választ adott

Infostart / MTI

Kizárta a Serena Willamshez hasonló visszatérést a 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer, aki egy keddi gálameccsen köszön el az amerikai nyílt teniszbajnokság közönségétől.

A 45 éves legenda olyan, már szintén visszavonult hazai sztárok társaságában lép pályára az Arthur Ashe Stadionban, mint Andy Roddick, Andre Agassi és John McEnroe. A világ legnagyobb teniszarénájában telt ház várja a svájci klasszist, aki a 2019-es negyeddöntőben vívta utolsó mérkőzését profiként a US Openen.

"Végre alkalmam nyílik megköszönni a szurkolóknak a támogatást, és méltóképpen elbúcsúzhatok tőlük. Elég ideges vagyok, mert legalább öt éve nem játszottam egyetlen szettet sem, és fogalmam sincs, mi vár rám" - jelentette ki Federer, aki 2004 és 2008 között sorozatban ötször diadalmaskodott New Yorkban, erre egyetlen férfi teniszező sem volt képes rajta kívül az 1968-ban kezdődött open érában.

Arra a kérdésre, hogy az idén több éves szünet után visszatért Serena Williams mintájára elfogadna-e szabadkártyát a szervezőktől, azaz versenyezne-e újra profiként a US Openen, a 2022-ben visszavonult bázeli sztár kategorikus választ adott.

"Nem, nem, nem, nem, nem, nem és nem" - jelentette ki. "Gyakran megkapom ezt a kérdést, de egyrészt annyira tele van a naptáram, hogy bemutatókra is alig jut időm, másrészt a testem nem bírná már a terhelést" - tette hozzá Federer, akit szombaton beiktatnak a sportági Hírességek Csarnokába.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Rengetegen reménykednek – Roger Federer pályára lép és választ adott

sport

tenisz

roger federer

visszatérés

serena williams

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép

Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép

A Magyar Honvédség által használt Gripen harci repülők megbízhatónak számítanak Csiki Varga Tamás szerint. A Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője beszélt arról is az InfoRádióban, hogy mikor derülhet ki, milyen meghibásodás történt a géppel.
 

Ruszin-Szendi Romulusz: nagyon jó hírt kaptam

Ruszin-Szendi Romulusz: drónról vizsgálták a balesetet szenvedett Gripen fegyvereit

VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.25. kedd, 18:00
Totyik Tamás
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Varga Mihály: ősszel derülhet ki, mi lesz az MNB inflációs céljával

Varga Mihály: ősszel derülhet ki, mi lesz az MNB inflációs céljával

Tavasszal elkezdődött az inflációs cél felülvizsgálatával kapcsolatos munka, aminek eredményeiről ősszel számolhatunk be - mondta keddi sajtótájékoztatóján Varga Mihály. Az MNB elnöke kiemelte, hogy jelenleg az EU-ban Magyarországon a legmagasabb az inflációs cél, amennyiben a kormány komolyan gondolja az euróbevezetési terveit, akkor ez a jegybankra is tartogat feladatokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a részletek a gyógyszerek áfamentességéről: rengeteg beteget érint a változás a patikákban

Itt vannak a részletek a gyógyszerek áfamentességéről: rengeteg beteget érint a változás a patikákban

Nulla százalékra csökken a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú, gyógyszertárban készített magisztrális készítmények áfája.

BBC
Business Sport Travel Science
China hits out at 'illegal' new US sanctions on Iran and trading partners

China hits out at 'illegal' new US sanctions on Iran and trading partners

The US has threatened to isolate nations that continue to do business with Tehran, which sells much of its oil to Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 13:55
Nagyot megy Mikael Silvestre kiáltványa az Infantino-ügyben
2026. augusztus 25. 11:39
Öttusa-vb – Bronzérmes a magyar páros vegyes váltóban
×
×