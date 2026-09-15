Horror-gyrosüzemre csapott le a Nébih – videó

Több súlyos élelmiszerhigiéniai hiányosságot is feltártak a Nébih szakemberei abban a budapesti üzemben, ahol az éjszakai műszak során tartottak ellenőrzést augusztus végén – írja közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A létesítményben az öltöző szennyezett, takarítatlan és túlzsúfolt volt. Az üzem helyiségeiben a padozat, a falak, az ajtók rossz állapotúak, szennyezettek, burkolatuk számos helyen sérült, repedezett volt, festésük pergett. Az egyik helyiségben a mennyezet is repedezett, hólyagos volt. Az ellenőrök több helyen pókhálót, az öltözőben jelentős mennyiségű rovartetemet találtak. A bontó-filéző helyiségben a csatornaszemek erősen szennyezettek voltak, a padozaton több helyen pangott a víz. A csatornaszem hiányzott a mosogató helyiségben, emellett a szabadba nyíló ajtó nem záródott résmentesen.

A higiénikus kézmosás feltételei több helyen nem teljesültek. Az egyik mosdókagyló használata például a benne tárolt eszközök miatt nem volt lehetséges. Az üzemeltető a mosogatás és eszközfertőtlenítés feltételeit szintén nem biztosította. A hulladéktárolással is akadt probléma: az egyik alapanyaghűtőben csomagolóanyagot és egyéb hulladékot tartalmazó kukát tároltak.

A bemutatott dokumentumok alapján a hatóság megállapította, hogy az üzem olyan állatfajokat is feldolgozott, amelyekre nem rendelkezett engedéllyel. Továbbá egyetlen dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve.

A Nébih a súlyos élelmiszerlánc-biztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, a dolgozók munkavégzését – érvényes egészségügyi könyv hiányában – megtiltotta. A hatóság 123 tétel, összesen mintegy 4 tonna nem nyomon követhető, lejárt, engedély nélkül előállított élelmiszert, valamint takarmányt azonnali hatállyal kivont a forgalomból, továbbá megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, ezzel egyidejűleg elrendelte hatósági zár alá vételét.

A létesítmény a működését a jogsértések maradéktalan megszüntetése után, egy ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta. A vállalkozást érintő eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.

A Nébih videót is közzétett hivatalos csatornáján a helyszíni szemléről: