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Budapest, 2025. augusztus 28.Az E.On Hungária Zrt. új energiatárolói az átadás napján a főváros XXIII. kerületében 2025. augusztus 28-án. A soroksári energiatároló 16 kültéri akkumulátor-szekrénye összesen 5,5 megawattóra kapacitással, 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Vadonatúj akkumulátoros energiatárolót adott át az E.ON

Infostart / MTI

A vállalat által telepített négy új tároló mintegy kétezer háztartás ellátásához elegendő energiát képes elraktározni.

Akkumulátoros energiatárolót adott át az E.ON Püspökszilágyon kedden.

Az E.ON Hungária Csoport négy új akkumulátoros energiatárolót épített ki Sáregresen, Devecseren, Erdőkertesen és Püspökszilágyon közel hárommilliárd forint európai uniós támogatásból. A létesítmények összteljesítménye 4 MW, energiatárolási kapacitása 12 MWh – mondta a csoport vezérigazgató-helyettese, Jamniczky Zsolt a projektzáró sajtótájékoztatón.

Az energiatárolók összesen 2000 háztartás napi fogyasztásának megfelelő energia raktározására képesek, feszültségkiegyenlítési céllal. Hozzátette, hogy a fejlesztés az Európai Unió Modernizációs Alapjának támogatásával valósulhatott meg.

A négy energiatároló kapacitása 1000 lakossági napelemes rendszer termelésének kezelésére elegendő

– tette hozzá a vezérigazgató-helyettes. Jamniczky Zsolt közölte, hogy a jövő energiarendszere egyre inkább a megújuló energiaforrásokra épül, ehhez pedig olyan hálózatra van szükség, amely rugalmasan képes alkalmazkodni a termelés és a fogyasztás változásaihoz.

Az energiatárolás lehetővé teszi, hogy a megújuló forrásokból származó energiát akkor használjuk fel, amikor arra a legnagyobb szükség van – tette hozzá.

Tótth András, a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy

a biztonságos energiaellátásban fontos szerepet játszik az energiatárolás, amely megteremti a termelés és a fogyasztás egyensúlyát, támogatva a hálózat stabilitását.

Az ilyen beruházások nemcsak a magyar energiarendszer rugalmasságát növelik, de olyan mérnöki és üzemeltetési tudást is teremtenek, amelyek a következő fejlesztésekben is hasznosulhatnak – tette hozzá az államtitkár.

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Kezdőlap    Belföld    Vadonatúj akkumulátoros energiatárolót adott át az E.ON

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