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Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Visszaeső pedofil csuklóján kattant a bilincs

Infostart / MTI

Az őrizetbe vett férfi három évvel ezelőtt már feltűnt a rendőrség radarján, hasonló bűncselekmények miatt. Most is gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt kell felelnie.

Elfogott és gyermekpornográfia miatt eljárást indított a rendőrség egy férfi ellen, akit hasonló bűncselekmény miatt három éve felfüggesztett börtönre ítéltek – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden.

A KR NNI az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjától (NCMEC) kapott jelzést arról, hogy egy magyarországi felhasználó közösségi médiafelületen gyermekporongráf tartalmakhoz jutott hozzá.

A nyomok egy 22 éves érdi fiatalemberhez vezettek, akit a rendőrök rövid időn belül elfogtak, őrizetbe vettek és tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel megszerzésével vagy tartásával elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsítottak meg.

Tekintettel arra, hogy 2023-ban hasonló bűncselekmény miatt a bíróság két év felfüggesztett börtönre ítélte a férfit, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. Az KR NNI közölte azt is, hogy az idén eddig 189 hasonló ügyben rendeltek el nyomozást, amelyek során 155 bűnjelet foglaltak le.

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Oroszországnak havi 30 ezer katonát kellene toboroznia az ukrán frontra, de erre már úgy sem képes, hogy 12 millió forintnak megfelelő összeget ígér a jelentkezőknek. Ez a magyarázata a 300 ezres mozgósításról szóló híreknek – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

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