Visszaeső pedofil csuklóján kattant a bilincs

Elfogott és gyermekpornográfia miatt eljárást indított a rendőrség egy férfi ellen, akit hasonló bűncselekmény miatt három éve felfüggesztett börtönre ítéltek – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden.

A KR NNI az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjától (NCMEC) kapott jelzést arról, hogy egy magyarországi felhasználó közösségi médiafelületen gyermekporongráf tartalmakhoz jutott hozzá.

A nyomok egy 22 éves érdi fiatalemberhez vezettek, akit a rendőrök rövid időn belül elfogtak, őrizetbe vettek és tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel megszerzésével vagy tartásával elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsítottak meg.

Tekintettel arra, hogy 2023-ban hasonló bűncselekmény miatt a bíróság két év felfüggesztett börtönre ítélte a férfit, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. Az KR NNI közölte azt is, hogy az idén eddig 189 hasonló ügyben rendeltek el nyomozást, amelyek során 155 bűnjelet foglaltak le.