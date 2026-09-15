Új Dés-Geszti-musical jön, a téma: Petőfi Sándor

Kilenc bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Vígszínház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készítenek új zenés darabot. A Petőfi ősbemutatója Horváth Csaba rendezésében a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel, a vígszínházi premiert 2027 őszén tartják.

Rudolf Péter igazgató az intézmény keddi sajtótájékoztatóján a bemutatókról elmondta: szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Vígszínházra jellemző sokszínűséget.

A társulat tagjai és bérletes nézői jelenlétében tartott eseményen az alkotókkal beszélgettek az idei bemutatókról. Mint elhangzott, a Vígszínház nagyszínpadán a 4-6 ifj. Vidnyánszky Attila, a Cseresznyéskert Alekszandr Bargman, A csárdáskirálynő Mohácsi János rendezésében lesz látható.

A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a Két hétfő emléke, Valló Péter a Bohémélet, míg Hegedűs D. Géza a Kék Jázmin című darabot állítja színpadra.

A Házi Színpadon a Kedves bópeer...! című művet Zsótér Sándor, a Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című darabot Pelsőczy Réka rendezi míg a megújult Víg Szalonban A szobatárs című darabot Ujj Mészáros Károly állítja színpadra.