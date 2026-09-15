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Nyitókép: Ökumenikus Segélyszervezet

Irodát nyitott Ukrajna második legnagyobb városában az Ökumenikus Segélyszervezet

Infostart / InfoRádió

Az orosz-ukrán frontvonaltól mintegy 25 kilométerre, Harkivban nyitja újra kelet-ukrajnai irodáját az Ökumenikus Segélyszervezet. Dékány Bence, a segélyszervezet nemzetközi programokért felelős igazgatója nyilatkozott az InfoRádióban.

Az igazgató elmondása szerint a segélyszervezet már több mint 30 éve jelen van Ukrajnában.

A támogatásunk az ország számára folyamatos, természetesen mindig az igényekhez igazodva hajtottuk ezt végre.

– hangsúlyozta Dékény Bence.

Hozzátette: ebben voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, amikor 2022-ben a háború kirobbant, teljesen más szintre emelkedett a segítségnyújtásuk. Az elmúlt egy-másfél évben azonban egy egyértelmű csökkenés látszott nemcsak az Ökumenikus Segélyszervezet esetében, hanem globálisan a humanitárius segélyezések terén.

„Ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, szeretnénk újra a leginkább rászoruló rétegeknek támogatást nyújtani. Erre ad lehetőséget a mostani Harkivban található irodánk megnyitása egy nemzetközi partnerszervezetünkkel közösen” – emelte ki az igazgató.

Mint elmondta, első körben az információszerzés a legfontosabb. Gyorsan változnak az igények, akár nagyobb létszámú belső menekültek is megérkezhetnek.

„Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv az egyik első befogadóközpont a frontvonal környékéről menekülők számára”

– fogalmazott Dékány Bence.

Mint kifejtette, egy tranzitközpontban is járt mostani látogatása során, ahol helyi partnerekkel, helyi kormányzati szereplőkkel és menekültekkel is tudott beszélgetni.

„Arról számoltak be, hogy ugyan most jó a helyzet, viszonylag átfogó támogatást kapnak Harkivba érkezésükkor, azonban ez jelentősen változhat a tél során. Ukrajnának ebben a régiójában akár a mínusz 20 fokos téli hidegek sem elképzelhetetlenek, ami megnehezíti mind az ott élőknek az életét, mind pedig a segítséget nyújtó szervezeteknek is megnehezíti a munkáját” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban azt látták, hogy

nő az orosz erők által a civil infrastruktúra ellen elkövetett merényleteknek a száma, jelentős számú raktárakról is beszélhetünk, amik támadás alá kerültek, valamint az energetikai infrastruktúra is célponttá vált az elmúlt időszakban, ami itt a télhez közeledve fokozni fogja a humanitárius szükségleteket.

Az igazgató fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy mindenképpen arra törekednek, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak munkavállalóik számára.

„Nagyon komoly biztonsági protokollal rendelkezünk. A frontvonal környékén való jelenléttel tudjuk a leghamarabb, a legbiztosabb módon eljuttatni a segítséget. Harkiv jelenleg nem áll folyamatos támadás alatt. Természetesen dróncsapások azért itt is napi szinten tapasztalhatóak, de megoldható biztonságos körülmények között az ideérkezőknek a támogatása” – fejtette ki Dékány Bence.

Hozzátette: szeptember elsejével aláírásra került köztük és a partnerszervezet között az együttműködési megállapodás, tehát most már hivatalos, hogy a segélyszervezet Harkivban irodával rendelkezik.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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Irodát nyitott Ukrajna második legnagyobb városában az Ökumenikus Segélyszervezet

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