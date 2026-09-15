Szent ereklyével hitegette hitelezőjét a csaló

A vádirati tényállás lényege szerint a férfi 2017-2019. években üzleti lehetőségek ajánlatával több részletben csalt ki az egyik sértettől festmény másolatokat és összesen közel 7 millió forint készpénzt – írja összefoglalójában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádlott az üzleti lehetőségekkel, majd a pénz visszaadásával folyamatosan hitegette a sértettet, valótlanul azt állította, hogy

a birtokában van egy felbecsülhetetlen értékű szent ereklye, melynek értékesítéséből visszafizeti a kölcsönkért összegeket.

A vádlott a szent ereklyével nem rendelkezett, továbbá a pénz visszafizetése, a festmények visszaadása nem állt szándékában.

A férfi további három sértettet is becsapott, nekik összesen több millió forint kárt okozott.

A járási ügyészség több rendbeli csalás bűntettével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, továbbá tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.