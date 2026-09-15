Bezár a Terror Háza egy időre, Schmidt Máriát leváltotta Tarr Zoltán miniszter

A Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak.

A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz,

amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek – tette hozzá a miniszter.

A Terror Háza Múzeum 2002-ben nyílt meg a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK Közalapítvány) intézményeként. A szervezet egyike azoknak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekvák), amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte.

A múzeum főigazgatója, Schmidt Mária augusztus 31-én közölte, hogy az alapítvány az átadás-átvétel során elszámolt a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel.

Az intézményt működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át.

Schmidt Mária korábbi közleménye szerint az alapítvány intézményeinek – így a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kertész Imre Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, Eötvös József Intézet, a Szabad Európa Intézet és a Deák Ferenc Műhely – működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás-átvételi dokumentáció is bizonyít. Schmidt Mária a múzeum megnyitása óta vezeti az intézményt.

A kekvákat a negyedik Orbán-kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a mindenkori kormányzattól független módon, magánjogi formában biztosítják a kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítását. Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus 31-ig kerülnek vissza az államhoz, az egyetemiek pedig a jövő év augusztus végéig. Kiemelte: a kekvák megszüntetése nem jelenti azt, hogy az általuk ellátott feladatok megszűnnek, csak azokat a továbbiakban állami feladatként végzik el.