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Egy Hankook gumiabroncs egy fekete felnin.
Nyitókép: Unsplash

Több mint félmilliárd euróból bővített idehaza a Hankook

Infostart / MTI

A kibővített rácalmási üzemben októberben kezdik meg a tehergépkocsi- és autóbuszabroncsok-gyártását. A beruházás újabb négyszázötven munkahelyet hoz létre a térségben.

A Hankook gumiabroncsgyártó 540 millió euróból (mintegy 200 milliárd forint) bővítette üzemét a Fejér vármegyei Rácalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi- és autóbuszabroncsok-gyártását. Az újonnan épített gyáregység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot.

A dél-koreai cégcsoport kedden közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem mintegy 66 ezer négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi- és autóbuszabroncs-gyártósort foglalja magában.

Az új gyártósorral a Hankook több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.

Emlékeztettek arra, hogy 2007 óta három bővítési ütemben mintegy 856 millió eurót fektettek a magyarországi gyártóüzembe, a harmadik ütem 2015 tavaszán fejeződött be, így a rácalmási gyár éves kapacitása 17 millió személygépkocsi-, SUV- és könnyűhaszongépjármű-gumiabroncs gyártását teszi lehetővé.

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Kezdőlap    Gazdaság    Több mint félmilliárd euróból bővített idehaza a Hankook

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