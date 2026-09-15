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Strasbourg, 2018. szeptember 11.Az Európai Parlament Multimédiás Központja által közreadott képen Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő felszólal a Sargentini-jelentés vitáján az Európai Parlament plenáris ülésén, Strasbourgban 2018. szeptember 11-én. (MTI/Európai Parlament Multimédiás Központja/Genevieve Engel)
Nyitókép: MTI/Európai Parlament Multimédiás Központja/Genevieve Engel

Hatalmas dolog történt Szájer Józseffel

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Szeptembertől 7-től már hivatalosan is nyugdíjas a Fidesz egyik alapítója, Szájer József.

„A Terror Házával kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontása is szeptember 7-i dátummal történt, amióta nyugdíjas vagyok hivatalosan is” – válaszolta a Telexnek Szájer József, a Fidesz egyik alapítója, akit azután kérdezett a lap a terveiről, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden reggel bejelentette, hogy megszüntette Schmidt Mária korábbi főigazgató megbízatását.

Szájer két évvel ezelőtt Schmidt Mária felkérésére tért vissza a közéletbe, 2020-ban azután szállt ki a politikából, hogy Brüsszelben elmenekült egy orgiáról.

Szájer József a Telexnek azt mondta, betöltötte a 65. életévét, és egy ideje korlátozott munkaképességet állapítottak meg nála. Arra a kérdésre, hogy ezután mivel fog foglalkozni, csak annyit mondott, „még gondolkodom”.

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