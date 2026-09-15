Hatalmas dolog történt Szájer Józseffel

„A Terror Házával kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontása is szeptember 7-i dátummal történt, amióta nyugdíjas vagyok hivatalosan is” – válaszolta a Telexnek Szájer József, a Fidesz egyik alapítója, akit azután kérdezett a lap a terveiről, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden reggel bejelentette, hogy megszüntette Schmidt Mária korábbi főigazgató megbízatását.

Szájer két évvel ezelőtt Schmidt Mária felkérésére tért vissza a közéletbe, 2020-ban azután szállt ki a politikából, hogy Brüsszelben elmenekült egy orgiáról.

Szájer József a Telexnek azt mondta, betöltötte a 65. életévét, és egy ideje korlátozott munkaképességet állapítottak meg nála. Arra a kérdésre, hogy ezután mivel fog foglalkozni, csak annyit mondott, „még gondolkodom”.