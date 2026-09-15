Két kerékpárost gázolt halálra, majd a lámpát lekapcsolva egy földúton elmenekült a békési férfi

A sofőr péntek este autóval ment Murony felől Békés felé, amikor elütötte a vele egy irányba, az út jobb szélén, egymás mögött közlekedő kerékpáros férfit és nőt – közölte kedden a Békés Vármegyei Főügyészség.

A baleset következtében a nő a helyszínen, míg a férfi aznap este, a kórházba szállítását követően hunyt el.

A sofőr megállás és segítségnyújtás nélkül, kerülő úton, földutakon, az éjszakai sötétségben a gépkocsi világítását lekapcsolva, rejtőzködve ment haza Békésre.

A rendőrség szombati tájékoztatása szerint a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínen maradt törmelékekből meghatározták az autó márkáját, típusát, színét. A Békési Rendőrkapitányság rendőrei tudták, hogy kié lehet az autó.

Az elkövetőt szombat délelőtti előállításakor épp egy autószervizből hívták telefonon. A rendőrök szerint gyorsan meg akarta javíttatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje.

Az ügyészség az előzetes letartóztatást azért kezdeményezte, mert a várható büntetés mértékére, valamint arra figyelemmel, hogy a férfi a helyszínt elhagyta, fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye; továbbá attól is tartani lehetett, hogy a férfi a még ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen befolyásolná vagy megfélemlítené. A Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását - közölte az ügyészség.

A Beol.hu információi szerint az áldozatok a békési hajléktalanszállón éltek.

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