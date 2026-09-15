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Nyitókép: wikoski/Getty Images

Újra kitört a rettegett betegség, most Bács-Kiskun megyében

Infostart / MTI

Újabb állományban jelent meg a baromfipestis Bács-Kiskun vármegyében Kerekegyházán – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A betegséget Kerekegyházán, egy mintegy 20 400 broilercsirkét számláló állományban igazolta a Nébih laboratóriuma. A változatos, súlyos tünetekkel járó betegség jelenlétére a madarak bágyadtsága és az emelkedett elhullás hívta fel a figyelmet. Az érintett telep a korábban, Fülöpháza külterületén igazolt fertőzések közelében található. A járványügyi nyomozás folyamatban van.

A közlemény szerint

Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte az érintett állomány felszámolását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. A gazdaság körül a hatóság 3 kilométer sugarú védőkörzetet és 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet jelölt ki.

A Nébih egyúttal felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy a betegség terjedésének megakadályozása érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások betartására.

A baromfipestis megelőzésére rendelkezésre áll a védőoltás, amelynek alkalmazása az érintett állományokban kötelező, ezért a vakcinázási előírások maradéktalan betartása kiemelten fontos. A megbetegedésre vagy szokatlan mértékű elhullásra utaló jeleket haladéktalanul jelezzék állatorvosuknak a baromfitartók . A betegség jelentkezésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfiágazat szempontjából kulcsfontosságú – hangsúlyozta közleményében a hivatal.

A baromfipestissel kapcsolatos folyamatosan frissülő információk, beleértve a korlátozás alá eső települések naprakész listáját, elérhetők a portal.nebih.gov.hu/newcastle-betegseg címen, a Nébih tematikus aloldalán.

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Kezdőlap    Belföld    Újra kitört a rettegett betegség, most Bács-Kiskun megyében

nébih

bács-kiskun megye

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