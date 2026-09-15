Donald Trump szerint nem veszélyes a mesterséges intelligencia

Az elnök internetes közösségi oldalán hétfőn megjelent több bejegyzésben foglalkozott a mesterséges intelligenciával,. A többi között azt írta, hogy „azok az emberek, akik azt mondják, hogy az MI el fogja pusztítani a világot, és az adatközpontok károkat okoznak a körzetükben fekvő lakónegyedekben, ugyanazok az emberek, akik nem sokkal ezelőtt még azt mondták, hogy a klímaváltozás el fogja törölni a világot”.

Hozzátette, hogy „ezek az emberek forradalmárok egy rossz és gonosz ügy érdekében”, egyebek mellett „radikális baloldalinak” nevezte őket, akik nem az Egyesült Államok érdekét tekintik elsődlegesnek.

A mesterséges intelligencia hatásaival kapcsolatos vita a hétvégén azt követően erősödött fel az Egyesült Államokban, hogy Dario Amodei, az Anthropic mesterséges intelligencia kutatásával és biztonságával foglalkozó vállalat vezérigazgatója arra szólította fel a területen vezető szerepet játszó cégeket, hogy korlátozzák a fejlődés ütemét, miközben arra figyelmeztetett, hogy az MI-re épülő nagy teljesítményű rendszerek oda juthatnak, hogy kicsúsznak az ember ellenőrzése alól.