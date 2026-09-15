Magyar Péternek híres ellenfele lesz a következő parlamenti választáson

Bár Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, az ellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy támogatja a Tisza-kormányt, számos kritikát is megfogalmazott velük szemben – írja az Index összefoglalója. A politikus a Kontrollnak adott videóinterjút.

„Az a diktatúra, amiben a hátralépésnek vagy összefogásnak nem volt alternatívája, az véget ért. Egy remélt, tisztán demokratikus Magyarországon a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson el fog indulni. Ez a cél” – mondta Márki-Zay, aki úgy fogalmazott: a pártja 2029-ben legalább egy képviselőt nagyon szeretne bejuttatni az Európai Parlamentbe, 2030-ban pedig át szeretné lépni legalább az 5 százalékos küszöböt. Egy ilyen 5-10 százalékos középpártként szeretnénk pozitív hatást kifejteni Magyarország jövőjére – közölte.

Márki-Zay szerint nem áll fenn annak a veszélye, hogy a Fidesz feltámadjon.

Arra a kérdésre, hogy miként értékeli a Tisza-kormány első 110 napját, Márki-Zay Péter azt válaszolta, hogy a mostani kormány lényegesen jobb, mint az elődje, de ezzel szemben is van kritikája.

Jelenleg is a Tisza támogatójának tartja magát, de állítása szerint vannak olyan ügyek, amikben nem ért velük egyet.

A polgármester szerint a Fidesz és Orbán Viktor leváltása önmagában nem elégséges, „a fideszes módszereket is le kell váltani”. Ezek között említette az egyetlen szereplőre kiírt közbeszerzéseket, és azt is, hogy a tiszás országgyűlési képviselők eddig szinte minden kérdésben egységesen szavaztak a parlamentben.