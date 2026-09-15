Jégkorszaki óriás kitűnő állapotú maradványára bukkantak

Egy amerikai tudós nemrégiben felfedezett egy legalább 10 ezer éves, korábban „makulátlan állapotban lévő” csendes-óceáni masztodon (Mamut pacificum) fogat – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu.

Brigid Lynch geomorfológus épp egy San Mateo megyei rezervátumban dolgozott, amikor egy különös sziklára bukkant. Formája miatt egyből gyanakodni kezdett, hogy ez több mint egy sima kő, a paleontológusok pedig később megerősítették, hogy valóban nem egy sima szikláról, hanem egy kifejlett masztodon zápfogáról van szó.

A fosszíliát a Stanford Egyetemnek adományozták, ahol a tanszék kutatói szénizotópos kormeghatározást alkalmaznak majd a korának pontos meghatározására.

A masztodonok a mai elefántok rokonai voltak, életterük Észak-Amerika nyugati területein volt a legkiterjedtebb. A növényevő emlős körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt tűnt fel a kontinensen, majd körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt halt ki, vélhetően az éghajlatváltozás élőhelyükre gyakorolt ​​hatásai, valamint a túlzott vadászat miatt.