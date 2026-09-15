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Egy jégkorszaki mamut vagy masztodon csontváza és agyarai.
Nyitókép: Unsplash

Jégkorszaki óriás kitűnő állapotú maradványára bukkantak

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A masztodon-leletet megtaláló tudós először csak egy furcsa kőnek nézte az értékes fosszíliát, utána jött csak rá, mire bukkant.

Egy amerikai tudós nemrégiben felfedezett egy legalább 10 ezer éves, korábban „makulátlan állapotban lévő” csendes-óceáni masztodon (Mamut pacificum) fogat – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu.

Brigid Lynch geomorfológus épp egy San Mateo megyei rezervátumban dolgozott, amikor egy különös sziklára bukkant. Formája miatt egyből gyanakodni kezdett, hogy ez több mint egy sima kő, a paleontológusok pedig később megerősítették, hogy valóban nem egy sima szikláról, hanem egy kifejlett masztodon zápfogáról van szó.

A fosszíliát a Stanford Egyetemnek adományozták, ahol a tanszék kutatói szénizotópos kormeghatározást alkalmaznak majd a korának pontos meghatározására.

A masztodonok a mai elefántok rokonai voltak, életterük Észak-Amerika nyugati területein volt a legkiterjedtebb. A növényevő emlős körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt tűnt fel a kontinensen, majd körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt halt ki, vélhetően az éghajlatváltozás élőhelyükre gyakorolt ​​hatásai, valamint a túlzott vadászat miatt.

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