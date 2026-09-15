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A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újabb európai labdarúgó-kupadöntőt nyert Budapest

Infostart / MTI

Ezúttal Konferencia-liga fináléjának lesz otthona a Puskás.

A Puskás Arénában rendezik meg 2029-ben a Konferencia-liga döntőjét az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának keddi döntése értelmében.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a három év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza, utóbbi esetében az európai szövetség végül a Juventus torinói stadionja mellett döntött. A Puskás Aréna tehát a harmadik európai kupasorozat döntőjének is helyszíne lesz, mivel 2023-ban az Európa-liga-, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája-serleget is a 67 ezer férőhelyes létesítményben emelhette magasba a győztes csapat.

A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját két év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nouban rendezik meg. Utóbbi helyszín a Wembley elől kapta meg a jogot, bár a létesítmény véglegesen csak 2028-ra készül el, a felső lelátó és a tetőszerkezet kivitelezése ugyanis még folyamatban van. Barcelona kiemelt fontosságú mérkőzést rendezhet egy évvel a spanyol, portugál, marokkói közös rendezésű világbajnokság előtt. Legutóbb 1999-ben adott otthont BL-döntőnek a katalán város.

Az UEFA végrehajtó bizottsága megerősítette, hogy a 2028-as BL-döntőre kizárólag a Bayern stadionja pályázott, így a tavalyi után három évvel ismét München lesz a legrangosabb európai kupasorozat döntőjének házigazdája.

A második számú európai kupasorozat, az Európa-liga 2028-as döntőjének Bukarest, egy évvel későbbinek pedig Belgrád ad otthont, míg a 2027-es Európai Szuperkupát Amszterdamban, az utána következőt Asztanában rendezik.

A női BL-döntő helyszínei is ismertek már: két év múlva Lyon, 2029-ben pedig Cardiff lesz a házigazda.

A 2027-es BL-döntő Madridban, a Wanda Metropolitanóban, az El-finálé Frankfurtban, a Kl döntője pedig Isztambulban, a Besiktas stadionjában lesz.

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Kezdőlap    Sport    Újabb európai labdarúgó-kupadöntőt nyert Budapest

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