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Nagy amerikai célt tűzött ki maga elé a 4iG

Infostart

A vállalatcsoport igazgatósága döntött a részvények amerikai szabályozott tőkepiacra történő bevezetésének előkészítéséről. A 4iG célja, hogy részvényei – a szükséges feltételek teljesülése esetén, a jelenlegi tervek szerint 2027 utolsó negyedévében – megjelenjenek a Nasdaq-on, amely a világ vezető, technológiai és növekedési fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformja.

A 4iG növekedésének következő szakaszát olyan jelentős tőkeigényű stratégiai iparágak határozzák meg, mint a telekommunikáció, a digitális infrastruktúra, az űr- és védelmi ipar, valamint az energetika – írja közleményében a vállalatcsoport. A tevékenység ezekben az ágazatokban egyre inkább regionális és nemzetközi léptékűvé válik, ami szélesebb, diverzifikáltabb tőkepiaci hátteret igényel.

A folyamatban lévő nemzetközi kötvénykibocsátás is ennek a hosszabb távú tőkepiaci építkezésnek a része. A kötvénytranzakció és a Nasdaq-bevezetés előkészítése egymást kiegészítő, ugyanakkor eltérő finanszírozási célokat szolgáló lépések. Az előbbi a vállalatcsoport nemzetközi hitelpiaci jelenlétét és finanszírozási szerkezetének diverzifikációját erősíti, míg utóbbi a nemzetközi részvénypiaci forrásokhoz való hozzáférés, a részvénylikviditás és az intézményi befektetői bázis bővítésének feltételeit teremtheti meg –áll a közleményben.

A nemzetközi tőkepiaci stratégia fontos eleme a 4iG transzatlanti pénzügyi és üzleti kapcsolatainak további erősítése is.

A vállalatcsoport szándéka, hogy bővítse amerikai finanszírozói és befektetői együttműködéseit, amelyek közvetlenebb kapcsolódást teremtenek az Egyesült Államok intézményi tőkepiacaihoz. A Nasdaq-ra történő bevezetés ezt a folyamatot emelheti új szintre az amerikai és más nemzetközi intézményi befektetők szélesebb körének elérésével.

„A Nasdaq nem önmagában cél, hanem a 4iG nemzetközi növekedési és tőkepiaci stratégiájának következő lépése. Olyan vállalatcsoportot építünk, amely mérete, működése és teljesítménye alapján nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, és képes aktív szerepet vállalni a stratégiai iparágak átalakulásában. Az amerikai tőkepiaci jelenlét lehetőséget teremthet arra, hogy a 4iG szélesebb nemzetközi befektetői kör számára váljon láthatóvá és értékelhetővé, miközben új üzleti és stratégiai együttműködések előtt is megnyithatja az utat. Célunk, hogy a Csoport növekedése, nemzetközi pozíciója és a benne rejlő hosszú távú értékteremtési lehetőség a globális tőkepiacokon is egyértelműen megjelenjen” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.

Az amerikai szabályozott tőkepiacra történő belépés összetett tranzakciós, szabályozási és szervezeti felkészülést igényel.

A társaság megkezdte az amerikai befektetési bankok, valamint jogi, pénzügyi, számviteli és tőkepiaci tanácsadók kiválasztását. Közreműködésükkel a 4iG értékeli a Nasdaq-bevezetés lehetséges struktúráit, feltételeit és ütemezését, beleértve az esetleges tőkebevonás lehetséges konstrukcióit, valamint a jelentéstételi és vállalatirányítási rendszer szükséges fejlesztéseit.

Az amerikai nyilvános tőkepiacokra irányadó szabályozási környezet a világ egyik legszigorúbb és legátfogóbb transzparencia-, jelentéstételi, belső kontroll- és vállalatirányítási követelményrendszerét alkalmazza. A felkészülés célja, hogy a 4iG működése a vállalatcsoport egészében megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, és tovább erősödjenek a társaság nemzetközi szinten összehasonlítható, átlátható és ellenőrizhető működésének keretei.

A társaság az előkészítés eredményei alapján alakítja ki a saját és részvényesei hosszú távú érdekeinek leginkább megfelelő tranzakciós struktúrát és végrehajtási menetrendet.

A 4iG jelenlegi tervei szerint a Nasdaq-bevezetés 2027 utolsó negyedévében valósulhat meg. Sikeres bevezetés esetén, a 4iG első magyar vállalatként jelenhet meg – a jegyzett társaságok összesített piaci kapitalizációja alapján – a világ legnagyobb tőzsdéjén. A társaság a folyamat érdemi fejleményeiről a mindenkor irányadó hazai és amerikai tőkepiaci szabályoknak megfelelően tájékoztatja a befektetőket és a nyilvánosságot.

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