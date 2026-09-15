Megható pillanatok a gyepen: így búcsúztak a játékvezetőtől több mint harminc év után

A brazil másodosztályú városi rangadón a hazai csapatként beírt Fortaleza szerezhetett volna vezetést, ám a 10. percben esett gólt les miatt érvénytelenítette Henrique játékvezető. A 30. percben mégis előnybe került Vitinho góljával, ám a hajrában Melk kiénekelte a sajtot a Fortaleza szájából – írja a 24.hu.

Miután a bíró lefújta a meccset, a Ceará drukkerei lehettek boldogok, de talán még látványosabban ünnepelt maga Marcelo de Lima Henrique játékvezető, aki egy sikeres mérkőzéssel zárta le 32 éves profi karrierjét. A játékosok egyesével gratuláltak a teljesítményéhez, így egészen felemelő pillanatot okozva:

Após 32 anos de carreira, o árbitro Marcelo de Lima Henrique se aposentou dos gramados neste domingo, tendo o clássico entre Fortaleza e Ceará como seu último jogo apitado. #SerieBnaESPN https://t.co/35sQe2C3hU — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 13, 2026

A Serie B-ben 28 forduló után harmadik, rájátszást érő helyen áll a Fortaleza, míg városi riválisa a 15. helyen szerénykedik. Érdekesség, hogy a két csapat egy stadionon osztozik, továbbá 2025-ben még az élvonalban játszott mindkét csapat – írja a lap.