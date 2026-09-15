ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.05
usd:
317.29
bux:
151724.51
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Megható pillanatok a gyepen: így búcsúztak a játékvezetőtől több mint harminc év után

Infostart

Marcelo de Lima Henrique játékbezető utoljára fújta a sípot a Fortaleza-Ceará találkozón, a játékosok pedig egyesével lerótták neki a tiszteletüket.

A brazil másodosztályú városi rangadón a hazai csapatként beírt Fortaleza szerezhetett volna vezetést, ám a 10. percben esett gólt les miatt érvénytelenítette Henrique játékvezető. A 30. percben mégis előnybe került Vitinho góljával, ám a hajrában Melk kiénekelte a sajtot a Fortaleza szájából – írja a 24.hu.

Miután a bíró lefújta a meccset, a Ceará drukkerei lehettek boldogok, de talán még látványosabban ünnepelt maga Marcelo de Lima Henrique játékvezető, aki egy sikeres mérkőzéssel zárta le 32 éves profi karrierjét. A játékosok egyesével gratuláltak a teljesítményéhez, így egészen felemelő pillanatot okozva:

A Serie B-ben 28 forduló után harmadik, rájátszást érő helyen áll a Fortaleza, míg városi riválisa a 15. helyen szerénykedik. Érdekesség, hogy a két csapat egy stadionon osztozik, továbbá 2025-ben még az élvonalban játszott mindkét csapat – írja a lap.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Megható pillanatok a gyepen: így búcsúztak a játékvezetőtől több mint harminc év után

labdarúgás

búcsú

brazília

bíró

játékvezető

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

országgyűlés
Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

 

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy az energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna. Sajtóhírek szerint valójában még nincs kész a megállapodás, Kijev jelezte nyitottságát a dologra, de Oroszország egyelőre ignorálja az elnök bejelentését. Közben újabb korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát: az ügyészség és a korrupcióellenes hivatalok kaptak össsze - a legfőbb ügyészt rendelettel menesztette Zelenszkij elnök, a férfi külföldre menekült. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan, az oroszok Limant, Kosztyantynivkát és Dobropillját ostromolják, Szlovjanszkot próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül a háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 21:37
Yamal elismerte, nem volt boldog a világbajnoki cím megnyerése után
2026. szeptember 14. 19:00
Virgil van Dijk jövője kétséges
×
×