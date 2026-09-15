A német kancellár részletesen értékelte az AfD tendenciáját, még mielőtt...

Nincs életképes parlamenti többség a szociáldemokratákkal (SPD) alakított koalíción kívül - jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár, hozzátéve: reméli, hogy a közelgő tartományi választásokat követően további reformokban sikerül megállapodni az SPD-vel.

„Négy évre választottak meg, és ezt az időt a problémák megoldására akarom fordítani” – szögezte le sajtótájékoztatóján Merz, aki egyúttal elvetette a kisebbségi kormányzás gondolatát.

Németországban vasárnap tartanak tartományi választásokat Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A voksolás elemzők szerint egyúttal felmérés is lesz a kancellár és koalíciós kormánya támogatottságának mértékéről.

A legfrisebb közvéleménykutatások szerint Merz pártja, a CDU hét százalékon áll Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Berlinben 20 százalékos támogatottsággal holtversenyben vezet a Baloldali Párttal.

Merz korábban már többször leszögezte: nem köti politikai karrierjét az egyes tartományi választások eredményeihez, valamint azt hangoztatta, hogy Németországnak stabilitásra van szüksége a reformpolitika véghezviteléhez és az Európára leselkedő kihívások megválaszolásához.

A kancellárt több bírálat érte pártjának, a CDU-nak a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban rendezett választáson elért gyenge eredménye miatt. Az INSA közvélemény-kutató intézet a hét végén közzétett felmérése szerint a CDU támogatóinak a többsége már nem bízik abban, hogy alkalmas tisztségére, abban a felmérésben pedig, ahol nemcsak a párt támogatóit kérdezték meg, 78 százalék válaszolt ugyanígy.

A következő szövetségi parlamenti választást 2029-re tervezik.