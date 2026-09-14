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iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Drasztikusan csökkentette papírfelhasználását az adóhivatal

Infostart / MTI

A digitális rendszernek köszönhetően a NAV munkatársai már táblagépen is elkészíthetik intézkedéskor a szükséges dokumentumokat, így egy év alatt mintegy 350 ezerrel kevesebb lap fogyott a hivatalnál.

Egy év alatt 886 ezerről 537 ezer lapra csökkent a papírfelhasználás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakterületén, ami csaknem 40 százalékos megtakarítást jelent – közölte a hivatal hétfőn.

A csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI-rendszer bevezetése is.

A rendszerrel a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják.

A HEDI 2025. júliusi bevezetése óta közel ötvenezer digitális szemlelap készült, ugyanennyi papíralapú dokumentumot kiváltva.

A NAV vámszakterületén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti.

A hivatal célja, hogy további folyamatokat digitalizáljon, ezzel gyorsabbá, hatékonyabbá és egyszerűbbé téve az ügyintézést – áll a közleményben.

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