Ismét érkezhetnek nagy esőzések: mutatjuk

Párássá válhat a levegő, főként a déli és a középső országrészben helyenként köd és rétegfelhőzet is képződhet.

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, túlnyomóan száraz idő lesz, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor.

Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, keleten a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 26 fok között valószínű.

Szerdán tovább emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön és pénteken ismét komolyabb esőkre lehet számítani, ám erre leginkább a Dunántúlon és az ország északi részein mutatkozhat esély – ezeket az információkat is tartalmazza a videó: