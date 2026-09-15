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Egy nő egy fás domboldalon élvezi a napsütést.
Nyitókép: Unsplash

Ismét érkezhetnek nagy esőzések: mutatjuk

Infostart

Száraz folytatás uán csütörtökön széteső hidegfront érkezik, pénteken pedig van esély a múlt hetihez hasonlóan egy újabb mediterrán ciklon érkezésére, vagyis az ország bizonyos részein jelentősebb mennyiségű csapadékra lehet számítani.

Párássá válhat a levegő, főként a déli és a középső országrészben helyenként köd és rétegfelhőzet is képződhet.

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, túlnyomóan száraz idő lesz, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor.

Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, keleten a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 26 fok között valószínű.

Szerdán tovább emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön és pénteken ismét komolyabb esőkre lehet számítani, ám erre leginkább a Dunántúlon és az ország északi részein mutatkozhat esély – ezeket az információkat is tartalmazza a videó:

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Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést

Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést

A pénteki jó hangulatot ma bizonytalankodás követi a világ tőzsdéin, az ázsiai piacokon nagyobbat esett a japán tőzsde, az európai indexek pedig vegyes elmozdulásokkal nyitottak, majd a nap folyamán többnyire esésbe váltottak. Az olajár ismét emelkedik, a technológiai részvényekre pedig nyomást gyakorolnak az AI-fejlesztések lassítására felhívó vezetői nyilatkozatok, közben az amerikai 10 éves kötvényhozam kritikus szintre ért. Az amerikai indexek esnek is, különösen a technológia-túlsúlyos Nasdaq. Emellett a jegybanki döntések is kivárásra késztetik a befektetőket, szerdán jön a Fed kiemelt figyelemmel követett kamatdöntése. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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