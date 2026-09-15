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WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 03: Hayden Panettiere attends amfAR Gala Los Angeles 2022 at Pacific Design Center on November 03, 2022 in West Hollywood, California.
Nyitókép: Jon Kopaloff/Getty Images

Kiderült, mi okozhatta Hayden Panettiere halálát

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Az augusztusban elhunyt színésznő haláláért illegálisan beszerzett, bivalyerős fájdalomcsillapító lehetett a felelős.

Egy fentanil-tartalmú, erős fájdalomcsillapító tabletta okozhatta az augusztus 16-án, 36 évesen elhunyt Hayden Panettiere halálát – írja a hvg.hu a TMZ cikke nyomán. Az amerikai bulvárlap belős forrásokra hivatkozik.

A forrás szerint több nyomozás is arra jutott, hogy Panettiere halálának napján fentanil-tartalmú oxikodon tablettát vett be. A rendkívül erős fájdalomcsillapítohóz Los Angeles-i drogdílere által juthatott, aki a feketepiacról szerzett be neki illegális gyógyszereket.

Jelenleg nyomozás folyik a drogdíler ellen a Los Angeles-i Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) információi alapján. Az ügy legfőbb bizonyítéka az a gyógyszerekkel teli zsák lehet, amit Panettiere barátja, Brian Hickerson adott át a mentőknek, miután riasztotta őket az eszméletlen színésznőhöz.

Hayden Panettiere évekkel korábban, 2022-ben beszélt először opioid- és alkoholfüggőségéről, amikkel állítása szerint 15 éves kora óta küzdött. 2018-ban önként lemondott saját gyermeke felügyeleti jogáról, aki ezután az apjához, a korábbi ökölvívó Volodimir Klicskóhoz került Ukrajnába. A kapcsolat megmaradt anya és lánya között, a halála előtt pont őt készült meglátogatni.

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Kezdőlap    Kultúra    Kiderült, mi okozhatta Hayden Panettiere halálát

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