Kiderült, mi okozhatta Hayden Panettiere halálát

Egy fentanil-tartalmú, erős fájdalomcsillapító tabletta okozhatta az augusztus 16-án, 36 évesen elhunyt Hayden Panettiere halálát – írja a hvg.hu a TMZ cikke nyomán. Az amerikai bulvárlap belős forrásokra hivatkozik.

A forrás szerint több nyomozás is arra jutott, hogy Panettiere halálának napján fentanil-tartalmú oxikodon tablettát vett be. A rendkívül erős fájdalomcsillapítohóz Los Angeles-i drogdílere által juthatott, aki a feketepiacról szerzett be neki illegális gyógyszereket.

Jelenleg nyomozás folyik a drogdíler ellen a Los Angeles-i Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) információi alapján. Az ügy legfőbb bizonyítéka az a gyógyszerekkel teli zsák lehet, amit Panettiere barátja, Brian Hickerson adott át a mentőknek, miután riasztotta őket az eszméletlen színésznőhöz.

Hayden Panettiere évekkel korábban, 2022-ben beszélt először opioid- és alkoholfüggőségéről, amikkel állítása szerint 15 éves kora óta küzdött. 2018-ban önként lemondott saját gyermeke felügyeleti jogáról, aki ezután az apjához, a korábbi ökölvívó Volodimir Klicskóhoz került Ukrajnába. A kapcsolat megmaradt anya és lánya között, a halála előtt pont őt készült meglátogatni.