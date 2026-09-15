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Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

KSH: nőtt az ipari termelés – itt vannak a friss adatok

Infostart / MTI

Júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal – közölte a KSH. A feldolgozóipar és az akkugyárak termelése csökkent.

A növekedést elsősorban

  • a járművek és
  • a számítógépek, elektronikai, optikai termék gyártása okozta,

miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés – erősítette meg kedden második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A júniusinál 1,7 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

A feldolgozóipari termelés 27 százalékát adó járműgyártás volumene 18,0 százalékkal nőtt éves összevetésben, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása nőtt a legnagyobb mértékben, 19,7 százalékkal.

A villamos berendezés gyártása, amelynek része az akkumulátorok előállítása, 6,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az iparon belül döntő, 96 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 4,9, a csekély súlyú bányászaté 88, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 3,8 százalékkal emelkedett.

Az ipari export volumene 6,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 15,7, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 36 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 0,9, a feldolgozóiparé 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

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Kezdőlap    Belföld    KSH: nőtt az ipari termelés – itt vannak a friss adatok

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