Yamal elismerte, nem volt boldog a világbajnoki cím megnyerése után

Bevallotta, hogy csalódott a 2026-os világbajnokságon nyújtott teljesítménye miatt – annak ellenére, hogy magasba emelhette a trófeát a válogatott tagjaként. Úgy érzi, többre lett volna képes, és megfogadta, hogy a következő, 2030-as tornán még jobban játszik majd.

A Movistar Plusnak nyilatkozva a fiatal támadó elmondta, hogy nem érzett örömöt a világbajnoki győzelem kapcsán, még úgy sem, hogy Spanyolországot a sikerhez segítette . A torna során mindössze egyszer talált a kapuba.

Yamal elmagyarázta, hogy a felkészülését megzavarta az előző szezon hajrájában elszenvedett sérülése, ám nem akart ezzel takarózni, amiért elmaradt saját elvárásaitól.

„A világbajnoki győzelem után nem voltam boldog – mondta a Barcelona sztárja. – A sérülés valós probléma volt, de szerintem nem ez volt az oka a gyengébb teljesítménynek, hiszen tudom: ha más időpontban rendezik a világbajnokságot, és akkor térek vissza a sérülésből, ugyanazon a szinten játszottam volna.”

Yamal rámutatott, hogy a teljesítménye nem mindig mutatkozott meg a statisztikákban. Azzal, hogy magára vonta több védő figyelmét, területet és lehetőségeket teremtett csapattársai számára.

„Sok olyan dolgot csináltam, amit az emberek nem vettek észre, például lekötöttem három ellenfél játékosát” – tette hozzá. – Szerintem nagyszerű dolog az edző számára, ha van egy ilyen képességű játékosa.”

Ennek ellenére szigorúan ítélte meg saját teljesítményét. De úgy vélte, ha egy másik játékos nyújtott volna hasonló teljesítményt, sokkal több dicséretet kapott volna, igaz, ő is úgy érzi, többet is adhatott volna Spanyolországnak.

„Nem voltam elégedett a teljesítményemmel, mert tudom, hogy ha egy másik játékos hozza azt a szintet, amit én, akkor azt mondanák rá, hogy nagyszerű világbajnokságot játszott – folytatta. – Én többre is képes lettem volna; persze, amit nyújtottam, az segítette a csapatot, de már nagyon várom a következő világbajnokságot.”

A 2030-as tornának Spanyolország, Portugália és Marokkó ad otthont, a nyitómérkőzéseket pedig Argentínában, Paraguayban és Uruguayban rendezik majd. Yamal reméli, hogy ott – a 2026-os tapasztalatok birtokában – már egészen más arcát mutathatja meg.