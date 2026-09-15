Újabb magyart szippantott magához a Liverpool

A korábban Szegeden és Kecskeméten nevelkedő 19 éves középpályás 2021 és 2022 között már játszott a Liverpool utánpótlásába, onnan viszont a Blackburn akadémiájára került, nyár óta szabadon igazolható volt. A Vörösök klubhonlapja kiemelte, már az U21-es csapat hétfő esti Premier League 2-es mérkőzésén is kerettag volt – írja az M4 Sport.

„Valóra vált álom, hogy itt aláírhattam. Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy elkezdjem a munkát. Örülök, hogy visszatértem Liverpoolba. Van néhány új arc, jó viszontlátni a régi barátokat és megismerni a többieket” – idézte a klub Farkas Patrikot, aki box-to-box középpályásként és több pozícióban bevethető játékosként jellemezte magát.

A 19 éves középpályás az ötödik magyar futballista, aki a Liverpool játékosállományába tartozik Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, a jelenleg az osztrák Hartberg kölcsönjátékosaként védő Pécsi Ármin, valamint Farkas Patrik U18-as csapatban pallérozódó testvére, Erik mellett.