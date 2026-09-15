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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (8) és csapattársai az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Wolverhampton Wanderers mérkőzés előtt a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. február 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Ian Hodgson

Újabb magyart szippantott magához a Liverpool

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A Premier League-ben szereplő angol Liverpool FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta a magyar utánpótlás-válogatott Farkas Patrikot.

A korábban Szegeden és Kecskeméten nevelkedő 19 éves középpályás 2021 és 2022 között már játszott a Liverpool utánpótlásába, onnan viszont a Blackburn akadémiájára került, nyár óta szabadon igazolható volt. A Vörösök klubhonlapja kiemelte, már az U21-es csapat hétfő esti Premier League 2-es mérkőzésén is kerettag volt – írja az M4 Sport.

„Valóra vált álom, hogy itt aláírhattam. Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy elkezdjem a munkát. Örülök, hogy visszatértem Liverpoolba. Van néhány új arc, jó viszontlátni a régi barátokat és megismerni a többieket” – idézte a klub Farkas Patrikot, aki box-to-box középpályásként és több pozícióban bevethető játékosként jellemezte magát.

A 19 éves középpályás az ötödik magyar futballista, aki a Liverpool játékosállományába tartozik Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, a jelenleg az osztrák Hartberg kölcsönjátékosaként védő Pécsi Ármin, valamint Farkas Patrik U18-as csapatban pallérozódó testvére, Erik mellett.

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