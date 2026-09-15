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Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Tartozott, bemásztak hozzá, megölték

Infostart / MTI

A mindössze húszéves férfi ellen súlyos fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és súlyos fegyházbüntetést indítványoz egy jelenleg 20 éves férfival szemben, aki bemászott adósa otthonába és megölte.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden, hogy a vádlott 2025 márciusában pénz adott kölcsön egy barátja édesapjának, aki azt két nappal későbbre vállalta visszafizetni.

A megbeszélt napon a hitelező többször is kereste az adóst, aki nem fogadta hívásait, azonban egy szöveges üzenetet küldött, amelyben azt írta, hogy kórházban van, és a pénzt csak a következő héten tudja visszaadni.

A terhelt ezt követően megtudta, hogy a sértett valójában nincs kórházban, és több embernek is tartozik, ezért elhatározta, hogy visszaszerzi a kölcsön adott összeget. Ennek érdekében kiderítette, hol lakik a sértett, majd elment a XVIII. kerületi címre, ahová barátnője és egy barátja is elkísérte.

A férfi bemászott egy bukóablakon, és veszekedni kezdett a sértettel, majd egy idő után elhúzódóan bántalmazta.

A vádlott a súlyosan bántalmazott sértettet végül magára hagyta. Az áldozat a bántalmazás hatására órákkal később életét vesztette.

A Fővárosi Főügyészség a terheltet nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában.

Az ügyészég arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélje a vádlottat súlyos fegyházbüntetésre, és állapítsa meg, hogy abból nem bocsátható feltételes szabadságra.

Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására azért nincs lehetőség, mert a vádlott az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét – írták.

A vádlott korábban letartóztatásban volt, jelenleg a bíróság döntése alapján nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll – áll a közleményben.

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