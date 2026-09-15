Ezek a színészek és sorozatok taroltak a 78. Emmy-díjátadón

A Vészhelyzet Pittsburghben kapta a legjobb drámasorozat, a Widow's Bay pedig a legjobb vígjátéksorozat trófeáját a 78. Emmy-díjátadó gálán helyi idő szerint hétfőn este Los Angelesben.

A HBO Max Pittsburghben játszódó kórházi sorozatának főszereplője, Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó díjat a drámasorozatok mezőnyében.

Az Apple TV Widow’s Bay című horrorkomédiája, amely egy átok sújtotta új-angliai városról szól, a Hacks – A pénz beszél utolsó évadát legyőzve szerezte meg a vígjátéksorozatok mezőnyének fődíját.

Matthew Rhys walesi színész kettős győzelmével történelmet írt az Emmy-díjátadón: a legjobb színész díját a Widow’s Bayben nyújtott alakításáért és a netflixes minisorozat, A bennem lakozó fenevad című pszichológiai thriller főszereplőjeként is elnyerte.

A Hacks sztárja, Jean Smart ötödik Emmy-díját vehette át a stand-upos Deborah Vance megformálásáért, ezzel ő lett az első, aki egy több mint három évadon át futó sorozat minden egyes évadában elnyerte a legjobb színésznőnek járó Emmy-díjat.