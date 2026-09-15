ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.93
usd:
318.13
bux:
0
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi az Emmy-díjat tartja a kezében.
Nyitókép: Unsplash

Ezek a színészek és sorozatok taroltak a 78. Emmy-díjátadón

Infostart / MTI

Matthew Rhys walesi színész duplán boldog lehet, hiszen a legjobb színész és a legjobb főszereplő díját is bezsebelhette, de Jean Smart színésznő is felállított egy új rekordot.

A Vészhelyzet Pittsburghben kapta a legjobb drámasorozat, a Widow's Bay pedig a legjobb vígjátéksorozat trófeáját a 78. Emmy-díjátadó gálán helyi idő szerint hétfőn este Los Angelesben.

A HBO Max Pittsburghben játszódó kórházi sorozatának főszereplője, Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó díjat a drámasorozatok mezőnyében.

Az Apple TV Widow’s Bay című horrorkomédiája, amely egy átok sújtotta új-angliai városról szól, a Hacks – A pénz beszél utolsó évadát legyőzve szerezte meg a vígjátéksorozatok mezőnyének fődíját.

Matthew Rhys walesi színész kettős győzelmével történelmet írt az Emmy-díjátadón: a legjobb színész díját a Widow’s Bayben nyújtott alakításáért és a netflixes minisorozat, A bennem lakozó fenevad című pszichológiai thriller főszereplőjeként is elnyerte.

A Hacks sztárja, Jean Smart ötödik Emmy-díját vehette át a stand-upos Deborah Vance megformálásáért, ezzel ő lett az első, aki egy több mint három évadon át futó sorozat minden egyes évadában elnyerte a legjobb színésznőnek járó Emmy-díjat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Ezek a színészek és sorozatok taroltak a 78. Emmy-díjátadón

színész

elismerés

vígjáték

díjátadó

emmy-díj

sorozat

dráma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend
Alkotmánybírókat választhat és új törvényeket fogadhat el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, továbbá a dízeltámogatással összefüggésben kedden az Országgyűlés. Megemelik a cigaretta jövedéki adóját, és döntenek a szakképzésben a kancellári rendszer megszüntetéséről is.
 

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

A kormány leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki

Főispánokat nevezett ki a kormány

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas előrelépés a magyar kismamáknak: sokkal gyorsabban és pontosabban szűrik a genetikai betegségeket

Hatalmas előrelépés a magyar kismamáknak: sokkal gyorsabban és pontosabban szűrik a genetikai betegségeket

A BGI-vel megvalósított sikeres technológiai transzfer eredményeként immár Budapesten, az Istenhegyi Géndiagnosztika saját laboratóriumában végzik a NIFTY-tesztek szekvenálását, amellyel jelentősen lerövidült az eredmények elkészülési ideje – jelentette be Soós Miklós, az Istenhegyi Géndiagnosztika tulajdonosa a NIFTY Summit szakmai rendezvényen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a fordulat kedd reggel a forintnál: szívhatja a fogát, aki most váltana eurót

Érik a fordulat kedd reggel a forintnál: szívhatja a fogát, aki most váltana eurót

Gyengült kissé a forint kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 20:39
Középkori szakrális emlékek Budapest területéről
2026. szeptember 14. 19:39
Oscar-díj: megtörtént a hivatalos magyar nevezés
×
×