Játszanak Szoboszlaiék, válogatott keretet hirdet Marco Rossi – sport a tévében

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
13.00: Labdarúgás, keretet hirdet Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Németország
Eurosport 1
13.35: Kerékpár, Abruzzói körverseny, férfiak, 1. szakasz
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Valencia
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Espanyol
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Madrid
Arena 4
18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Genoa-Südtirol
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Fiorentina-Pisa
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, 3. forduló, Liverpool-Tottenham Hotspur