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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Játszanak Szoboszlaiék, válogatott keretet hirdet Marco Rossi – sport a tévében

Infostart / MTI

Lesz ma izgalom élőben a tévékben, pályára lép a Liverpool és a Real is.

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, keretet hirdet Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Németország

Eurosport 1

13.35: Kerékpár, Abruzzói körverseny, férfiak, 1. szakasz

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Valencia

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Espanyol

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Madrid

Arena 4

18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Genoa-Südtirol

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Fiorentina-Pisa

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, 3. forduló, Liverpool-Tottenham Hotspur

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Kezdőlap    Sport    Játszanak Szoboszlaiék, válogatott keretet hirdet Marco Rossi – sport a tévében

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