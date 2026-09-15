Játszanak Szoboszlaiék, válogatott keretet hirdet Marco Rossi – sport a tévében

A Macro Risk Advisors elemzése szerint a Fed e heti várható kamatemelése akár 8-10 százalékos korrekciót is kiválthat az S&P 500 indexben, a vállalati profitmarzsok szűkülése és a monetáris szigorítási ciklus pedig további nyomás alá helyezheti a piacokat - írta a Bloomberg.