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Nyitókép: iiievgeniy/Getty Images

Három megye nyolc településén reszkethetnek a vérszívók

Infostart / MTI

A szúnyogokat az úgynevezett ULV eljárással fogják gyéríteni, ami sokkal kevesebb permetszert juttat ki nagy területre.

Három megye harmincnyolc településén gyérítik a héten a szúnyogokat: a kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek – közölte hétfőn a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint a következő napokban néhány területen kell a kifejlett szúnyogok ellen fellépni.

A Balaton-parti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigrisszúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes Dráva parti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható – tették hozzá.

A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint fél liter hektáronként –, apró cseppekre porlasztva juttatják ki.

Arra is kitértek, hogy idén rendhagyó módon alakult a szúnyogártalom az országban: az elhúzódó aszály miatt a nyár elején alig volt szükség beavatkozásra, míg később az inváziós fajok – különösen az ázsiai tigrisszúnyog – fokozott jelenléte miatt kellett a csípőszúnyogok ellen fellépni.

Idén eddig negyedannyi kezelést végeztek a szakemberek a kifejlett szúnyogok gyérítése érdekében, mint a korábbi években, s a vizes élőhelyek számának a csökkenése, illetve a kiszáradt árterületek miatt biológiai lárvagyérítésre is kevesebb alkalommal volt szükség.

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