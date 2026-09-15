A magyar válogatott szeptember 25. és október 5. között négy mérkőzést játszik a Nemzetek Ligájában, sorrendben Ukrajnával (itthon), Észak-Írországgal (idegenben), Georgiával (itthon) és Ukrajnával (idegenben, Nagyszombatban).

A mérkőzésekre Marco Rossi bő keretet hívott össze, amelybe újoncok is bekerültek.

Az MLSZ a közösségi médián keresztül elsőként az OTP Bank Liga góllövőlistájának éllovasát, Jurek Gábort, az MTK csatárát nevezte meg.

A teljes névsor:

Kapusok: Gundel-Takács, Pécsi, Tóth B.

Védők: Bolla, Csinger, Doktorics, Kerkez, Markgráf, Orbán, Osváth, Styles, Szűcs K., Várkonyi

Középpályások: Csongvai, Schäfer, Szoboszlai, Szűcs T., Tóth A., Tóth R., Vitális

Csatárok: Jurek, Lukács, Redzic, Sallai, Szalai J., Varga B.

Újonc a keretben a ZTE kapusa, Gundel-Takács Bence, valamint Doktorics Áron, a Vasas védője, Várkonyi Bence, az azeri Qarabağ FK légiósa, Jurek Gábor és Szalai József, a Paks középcsatára.

Nem kapott meghívást a Ferencvároshoz hazatért Nagy Ádám, sőt, Dibusz Dénes sem tér vissza, így a zöld-fehéreket egyedül Osváth Attila képviseli a keretben.

A júniusi válogatott mérkőzésekre összehívott keretből kimaradt ezúttal az akkor tulajdonképpen elbúcsúztatott Szappanos Péter, valamint Yaakobishvili Áron, Nagy Zsolt, Baráth Péter, Szendrei Norbert, Gruber Zsombor és Kovács Bendegúz.

Marco Rossi szövetségi kapitány az mlsz.hu-n elmondta: „A kapusok közül beszéltem Dibusz Dénessel és Yaakobishvili Áronnal is, de ők most eltérő okok miatt nem kaptak meghívót. Dénesnek fizikailag pihenésre van szüksége a mostani válogatottszünetben, Áron pedig az aktuális szezonban csak egy meccset játszott a Barcelonával, majd az Almeriához került kölcsönbe, ahol jelenleg az az elsődleges feladata, hogy stabil kezdővé váljon. A védőknél Várkonyi Bencét a ZTE-s időszaka óta figyeljük, most pedig a Qarabagban rendszeresen 90 percet játszik, Doktorics Áron pedig szintén jól kezdte a szezont. Gyors játékos, jó személyiség, így megérdemli, hogy a válogatott keretében is megmutathassa magát. A középpályán nincs újonc, míg a támadóknál Jurek Gábor és Szalai József van jelenleg a legjobb formában idehaza, és külföldön sem nagyon akad olyan, aki annyi gólt szerzett és gólpasszt adott, mint Jurek. Szalai rendszeresen játszik a Paksban, és persze van, amiben még fejlődnie kell, ezt meg is fogjuk vele beszélni, de ennek ellenére már bizonyította, hogy a tizenhatoson belül mik az erősségei, és milyen veszélyes tud lenni.”

A válogatott előtt álló feladatokról a kapitány elmondta: „Nagyon kiegyenlített a négyesünk, véleményem szerint nincs is egyértelmű favoritja a csoportunknak. Meg akarjuk mutatni, mit tudunk, a célunk egyértelműen az, hogy visszajussunk az A ligába. Kemény lesz négy meccset lejátszani tíz nap alatt, de az ellenfeleinknek is ugyanilyen kemény kihívást jelent az új lebonyolítás. Ukrajna és Georgia ellen itthon játszunk, Észak-Írország ellen idegenben, majd az utolsó meccsen Ukrajna ellen is. A kiegyensúlyozott erőviszonyok ellenére természetesen vannak különbségek a csapatok között: Georgia és Észak-Írország várhatóan három belső védővel fog játszani, míg Ukrajna esetében négy játékosra számítunk ezen a poszton. Ez számunkra azt jelenti, hogy taktikailag mindkét felállásra fel kell készülnünk. Jó értelemben véve agresszívnak kell lennünk, vagyis, ha labdát vesztünk, akkor azt a lehető leghamarabb, lehetőleg még a középpályán vissza kell szereznünk. Ahogy március óta minden meccsen, most is azon kell kiemelten dolgoznunk, hogy a védelmünk újra a lehető legstabilabb legyen.”