Feljelentést tettek a Tisza volt rendezvényigazgatója ügyében

Költségvetési csalás, valamint a verseny tisztaságának megsértése gyanúja miatt tett feljelentést Tényi István a Tisza Párt volt rendezvényigazgatója, Zelcsényi Miklós ügyével összefüggésben – írja a Magyar Nemzet online kiadása.
Zelcsényi Miklós nemrég a közösségi médiás bejegyzésében arról számolt be, hogy cége alvállalkozóként biztosította a büfézést az állami rendezésű atlétikai világversenyen. A posztban Zelcsényi büszkén számolt be többek között 300 hordó sör és mintegy 15 ezer hot dog értékesítéséről.
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