Feljelentést tettek a Tisza volt rendezvényigazgatója ügyében

A második negyedévben az átutalások több mint harmadát már mobilbankból indították az ügyfelek, a qvik fizetések pedig egyetlen negyedév alatt több mint 22 százalékkal bővültek. A hazai pénzforgalmi statisztikába bekerült a Magyarországon fióktelepet alapító Revolut, a több mint 2 millió ügyfél pénzforgalma hamarosan megjelenik a forgalmi adatokban is. A visszaélések terén aggasztó trend, hogy a vállalati szektorban az átutalásos csalások darabszáma és összértéke is több mint kétszereződött, ám jó hír, hogy a lakossági visszaélések értéke 15 százalékkal csökkent. A digitális fizetések terjednek, míg a készpénzfelvételek száma tovább csökkent, az átlagos felvett összeg viszont emelkedett.