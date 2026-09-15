100 milliárdos túlárazás: feljelentést tett Vitézy Dávid minisztériuma az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében

Vitézy Dávid kedd reggel két bejegyzésben is reagált a Fidesznek arra a hétfőn közzétett állítására, amely szerint az előző kormány soha nem rendelte meg az M6-os autópálya üzemeltetését az MKIF-től.

„A gond ezzel csak az, hogy a kezünkben van az levél, ahol Bartal Tamás, Lázár János helyettes államtitkára pontosan ezt teszi” – írta a miniszter.

Kifejtette, hogy - a Facebook-oldalán is megosztott - levél címzettje az MKIF, a szöveg pedig úgy szól: „Tájékoztatom, hogy Miniszter Úr döntésének megfelelően 2026. október 8-án 0 óra 00 perctől az M6 autópálya érdi tető-Dunaújváros szakasz - azaz M6 1. fázis: 22+340 km-tól 76+200 km-ig terjedő szakasza [Érdi tető-Dunaújváros], M8 73 +750 km és 78+300 km közötti szakasz -üzemeltetését az MKIF Zrt. látja el”.

„Egy szempontból azonban fontos volt ez a szánalmas próbálkozás: kiderült, hogy már

inkább próbálkoznak a gátlástalan hazudozással, minthogy megpróbálják megvédeni a Lázár János által hozott döntést, mely 105 milliárd forint kárt okozott volna a magyar költségvetésnek”

– fogalmazott a miniszter.

Vitézy Dávid azt írta, a Fidesz most már azt is tagadja, hogy Lázár János döntése alapján az MKIF-re bízta volna az M6-os autópálya üzemeltetését, „a dokumentumok azonban egyértelműek”.

Az MKIF a korábbi szerződés szerint 149 milliárd forintért végezte volna el azt a feladatot, amelyet az eddigi üzemeltető, az M6 Duna 44 milliárdért vállal 11 évre

– közölte. Háromszoros túlárazás gyanúja miatt a minisztérium feljelentést tett, a bizonyítékokat pedig átadták az ügyészségnek – zárta a bejegyzést Vitézy Dávid.

A Fidesz-frakció hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy a Tisza Párt „kamu indokkal” akarja külföldieknek átadni az autópályákat is, és szerintük az előző kormány nem hozott döntést az M6-os érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről, így nem adott arra megbízást a MKIF Zrt-nek. Az ellenzéki párt álláspontja szerint a Tisza Párt megkezdte Magyarország stratégiai ágazatainak átadását a külföldi gazdasági érdekeknek, „Magyar Péter és kormánya a szuverén, önálló ország helyett újra gyarmati sorba juttatja Magyarországot”.