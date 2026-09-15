Szerdán bringásreggeli! – Részletek

Reggelivel, frissítőkkel várja a kerékpározókat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán a Városháza Parkban. A „bringás reggelit” az európai mobilitási hét részeként szervezik.

A közlemény szerint minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval várnak 7 és 9 óra között.

Az európai mobilitási héten – a BKK és a fővárosi önkormányzat szervezésében – számos programmal hívják fel a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, ösztönzve a tisztább közlekedési módok használatát.

Helyszínek országosan: