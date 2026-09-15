ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.08
usd:
317.13
bux:
152542.29
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Reggelivel kínálják a kerékpárosokat az Európai Mobilitási Hét keretében több mint negyven helyszínen megtartott országos bringásreggeli részeként a fővárosi Bem rakparton 2018. szeptember 20-án. Az eseményen Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tájékoztatott a magyarok kerékpározási szokásiról először készült átfogó kutatás eredményeiről. A kutatást a Magyar Kerékpárosklub az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos megbízásából és az Innovációs és Technológiai Minisztériumtámogatásával készítette a Medián.
Nyitókép: Bruzák Noémi

Szerdán bringásreggeli! – Részletek

Infostart / MTI

Reggelivel, frissítőkkel várják a kerékpározókat rengeteg helyen.

Reggelivel, frissítőkkel várja a kerékpározókat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán a Városháza Parkban. A „bringás reggelit” az európai mobilitási hét részeként szervezik.

A közlemény szerint minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval várnak 7 és 9 óra között.

Az európai mobilitási héten – a BKK és a fővárosi önkormányzat szervezésében – számos programmal hívják fel a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, ösztönzve a tisztább közlekedési módok használatát.

Helyszínek országosan:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szerdán bringásreggeli! – Részletek

bkk

kerékpár

bringásreggeli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton az Arénában: egyre jobban kerestek az orosz katonák, de már ez sem elég, ezért jöhet mozgósítás

Bendarzsevszkij Anton az Arénában: egyre jobban kerestek az orosz katonák, de már ez sem elég, ezért jöhet mozgósítás

Oroszországnak havi 30 ezer katonát kellene toboroznia az ukrán frontra, de erre már úgy sem képes, hogy 12 millió forintnak megfelelő összeget ígér a jelentkezőknek. Ez a magyarázata a 300 ezres mozgósításról szóló híreknek – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Irodát nyitott Ukrajna második legnagyobb városában az Ökumenikus Segélyszervezet

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hír érkezett a napelemeseknek: jelentős áremelést jelentett be a piacvezető óriás

Rossz hír érkezett a napelemeseknek: jelentős áremelést jelentett be a piacvezető óriás

Megemeli termékei árát a Sungrow, a világ egyik legnagyobb napelemes inverter- és akkumulátoros energiatároló-gyártója: az inverterek 5-15, az integrált tárolórendszerek 10-15 százalékkal drágulnak – írja a Gramwzielone. A kínai cég a nyersanyagárak emelkedésére és az ellátási láncok költségnövekedésére hivatkozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan krízis közeleg, ami az egész világot térdre kényszerítheti: veszélyben a globális olajellátás

Olyan krízis közeleg, ami az egész világot térdre kényszerítheti: veszélyben a globális olajellátás

Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 14:53
Vadonatúj akkumulátoros energiatárolót adott át az E.ON
2026. szeptember 15. 14:41
Visszaeső pedofil csuklóján kattant a bilincs
×
×