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Nyitókép: Police.hu

Rajtaütésszerű házkutatás az onkológián

Infostart / MTI

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus 31-én közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés nyomán az intézetben vizsgálat indult, amelyet az az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végez.

Házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói kedd délelőtt az Országos Onkológiai Intézetbe – közölte az MTI a Telxre hivatkozva.

A portál megkeresésére az intézet azt írta, hogy jelenleg

egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik náluk.

A folyamatban lévő eljárás lezárásáig azonban több információt nem akartak közölni.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus 31-én közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés nyomán az intézetben vizsgálat indult, amelyet az az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végez. További részleteket azonban a miniszter nem árult el az ügyről.

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