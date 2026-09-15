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Nyitókép: MTI/Marjai János

Újra hivatalosan is egyház Iványi Gábor közössége

Infostart / MTI

Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután szeptember 7-én jogerőre emelkedett az ezt lehetővé tevő ítélet – közölte a MET.

A MET már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyészség felülvizsgálati eljárást indított. 2024 decemberében a Kúria hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. A MET 2025 októberében újra kérelmezte a bejegyzett egyházi státuszt, de a Fővárosi Törvényszék, majd a Fővárosi Ítélőtábla ezt elutasította.

A MET 2026 márciusában ismét benyújtotta a bejegyzett egyházként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. Hosszadalmas jogi küzdelem után 2026 júliusában született meg az elsőfokú pozitív döntés, és mivel az ügyészség nem nyújtott be fellebbezést, a végzés 2026. szeptember 7-én jogerőre emelkedett – írta közleményében az egyház.

A bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház külön jogi kategória, az előbbibe tartozó felekezetek nagyobb állami támogatásra jogosultak.

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