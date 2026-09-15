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Lázár János, a Fidesz országgyûlési képviselõje érkezik a párt parlamenti frakciójának ülésére a Képviselõi Irodaházba 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Lázár János a politikai pályája esetleges folytatásáról is szót ejtett posztjában

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Lázár János volt fideszes képviselő egy ellene indult erdészeti hatósági eljárásról számolt be a Facebook-oldalán. Eszerint 13 milliós bírságra kötelezték, és el kell bontatnia egy sor létesítményt, köztük egy teniszpályát. Posztja zárásaként azt írta: „Nemrég a politikából kiléptem, nem is akarok visszalépni, amíg hagynak, gazdálkodni szeretnék”.

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter elismerte, hogy engedély nélkül építkezett saját telepítésű erdejében, de szerinte az államot, a közjót és a természetet sérelem nem érte, így az erdészeti hatóság bontásról és bírságról szóló határozatát méltánytalannak és igazságtalannak tartja – írja az MTI összefoglalója.

A politikus azt írta: szüleivel több évtizede gazdálkodik, 15 éve erdőgazdálkodó. Közölte: az elmúlt időszakban 25 hektár erdőt telepített saját költségére, állami támogatás nélkül, majd 10 éve az „erdőgazdálkodás segítése érdekében utakat, fatárolót, raktárakat, irodát” létesített. Jelezte: az erdészeti hatóság akkori munkatársai szerint nem volt szükség engedélyekre, mert a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják. „Mulasztást követtem el, amikor hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz” – írta.

Az Orbán-kormány korábbi építési és közlekedési minisztere azt írta: az elmúlt tíz évben az erdészeti hatóság észrevételt nem tett, erdőit a hivatásos erdészek folyamatos ellenőrzése mellett kezelték, és a hatósággal a kapcsolat „mindvégig korrekt és szakmai volt”.

„Az erdők melletti, szintén saját tulajdonú, kiszáradt halastavat termőfölddel feltöltöttem, abba szintén fát ültettem, erdőt telepítettem. Egy üresen álló részén, egyetlen fa kivágása nélkül, a Grosswiese Zrt. hozzájárulásommal teniszpályát létesített” – írja.

„2026 májusában az erdészeti hatóság 10 év után hivatalból – nem feljelentésre – eljárást indított ellenem. A határozat szerint köteles vagyok 13 millió forint bírságot fizetni és minden létesítményt elbontani. Az elmúlt hónapokban kértük a hatóságot, hogy rendezzük a helyzetet, hiszen mulasztást lehet, hogy elkövettem, de szándékos jogsértést, károkozást soha” – írta.

„Nemrég a politikából kiléptem, nem is akarok visszalépni, amíg hagynak, gazdálkodni szeretnék. Ez a határozat azért született, mert voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok: Lázár János. És maradok is, minden megalázás, gyalázkodás, büntetés, üldöztetés és meghurcolás ellenére.
Fel a fejjel magyarok!” – zárta bejegyzését.

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Lázár János a politikai pályája esetleges folytatásáról is szót ejtett posztjában

Lázár János a politikai pályája esetleges folytatásáról is szót ejtett posztjában

A volt fideszes képviselő egy ellene indult erdészeti hatósági eljárásról számolt be a Facebook-oldalán. Eszerint 13 milliós bírságra kötelezték, és el kell bontatnia egy sor létesítményt, köztük egy teniszpályát. Nem akar újra politizálni, csak gazdálkodni, ha hagyják.
 

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