Többeket is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságából

Új elnöke van a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető társaságnak, kikerült az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára is – írja az airportal.hu híradása nyomán a Telex.

A céginformációs adatbázisban megjelent adatok szerint a repteret üzemeltető a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának

új elnöke szeptember 10-étől Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett.

Emellett a testület tagja lett Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és

Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.

Nagy Levente korábban a fővárosi és országos közlekedésben, valamint a turizmusban szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot, 2024 és 2026 között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett. Júniusban lett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója.

Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára, jogi szakvizsgáját 2002-ben tette le, ezután ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott.

Somogyi-Tóth Gábor pályáját 1979-ben Ferihegyen kezdte, az LRI-nél különböző vezetői pozíciókat töltött be, 1992-től forgalmi igazgató, 1999 és 2001 között pedig megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport Zrt. megalakulása után, 2002-től 2010-ig a társaság forgalmi igazgatójaként dolgozott, majd a Malév 2012-es megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. Somogyi-Tóth 2015 óta a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a ferihegyi Aeropark Repülőmúzeum fejlesztésén és üzemeltetésén dolgozott.

A változással kikerült az igazgatóságból az előző kormány által delegált