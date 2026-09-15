Többeket is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságából

ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.12
usd:
318.29
bux:
152284.03
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Budapest Airport

Több tagot is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságában

Infostart

Nagy Levente miniszteri főtanácsadó lett a repteret üzemeltető társaság igazgatótanácsának új elnöke, de tagja lett a testületnek Sirály Katalin államtitkár és Somogyi-Tóth Gábor repülőtér-fejlesztési és -üzemeltetési szakember is.

Új elnöke van a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető társaságnak, kikerült az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára is – írja az airportal.hu híradása nyomán a Telex.

A céginformációs adatbázisban megjelent adatok szerint a repteret üzemeltető a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának

  • új elnöke szeptember 10-étől Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett.
  • Emellett a testület tagja lett Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és
  • Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.

Nagy Levente korábban a fővárosi és országos közlekedésben, valamint a turizmusban szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot, 2024 és 2026 között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett. Júniusban lett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója.

Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára, jogi szakvizsgáját 2002-ben tette le, ezután ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott.

Somogyi-Tóth Gábor pályáját 1979-ben Ferihegyen kezdte, az LRI-nél különböző vezetői pozíciókat töltött be, 1992-től forgalmi igazgató, 1999 és 2001 között pedig megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport Zrt. megalakulása után, 2002-től 2010-ig a társaság forgalmi igazgatójaként dolgozott, majd a Malév 2012-es megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. Somogyi-Tóth 2015 óta a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a ferihegyi Aeropark Repülőmúzeum fejlesztésén és üzemeltetésén dolgozott.

A változással kikerült az igazgatóságból az előző kormány által delegált

  • Lóga Máté elnök, és
  • Guller Zoltán, akit nyáron visszahívtak a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatóságából és a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségéből.
  • Az előző heti változásokkal Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnökének tagsága is megszűnt az igazgatóságban.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Több tagot is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságában

elnök

budapest airport

légi közlekedés

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

igazgatóság

személyi változás

közlekedési és beruházási minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket
Megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az Országgyűlés kedden titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP „illegitimnek” tekinti a választást, ezért nem vett részt benne. A parlament már döntött a szakképzésről és az ügynökaktákról is, ma még szavaznak a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.
 

Döntött az Országgyűlés az ügynökaktákról és a szakképzésről

Dönt a dízeltámogatásról is ma az Országgyűlés – itt a menetrend

Forsthoffer Ágnes: a demokrácia lényege nem az, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon

Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

Bezár a Terror Háza egy időre, Schmidt Máriát leváltotta Tarr Zoltán miniszter

Bezár a Terror Háza egy időre, Schmidt Máriát leváltotta Tarr Zoltán miniszter

„A döntésem alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egyidőben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár” – közölte Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
 

Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzései miatt Orbán Anita külügyminiszter

100 milliárdos túlárazás: feljelentést tett Vitézy Dávid minisztériuma az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében

A kormány leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki

Üzent Mészáros Lőrincnek Magyar Péter

Többeket is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságából

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: feljelentés Szijjártó Péter ellen, több évtizednyi politikai akta kerül nyilvánosságra, beindult a parlamenti daráló

Tisza-kormány: feljelentés Szijjártó Péter ellen, több évtizednyi politikai akta kerül nyilvánosságra, beindult a parlamenti daráló

Újabb átvilágításokkal, személycserékkel és feljelentésekkel folytatódott kedden a kormányváltás utáni politikai átrendeződés: a külügyi tárca több milliárdos vagyoni hátrány gyanúja miatt tett feljelentést a korábbi repülőhasználati gyakorlat ügyében, távozott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője, Schmidt Máriát pedig leváltották a Terror Háza éléről. Közben az Országgyűlés elfogadta az államszocialista titkosszolgálati múlt feltárását célzó törvényt, miközben a kormány újabb gazdasági és szakpolitikai intézkedéseket is bejelentett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia

Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia

Újabb korábbi mesterségesintelligencia-kutató lépett a nyilvánosság elé azzal a figyelmeztetéssel, hogy a technológia akár az emberiség kipusztulásához is vezethet.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 11:22
Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket
2026. szeptember 15. 10:58
Forsthoffer Ágnes: a demokrácia lényege nem az, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon
×
×