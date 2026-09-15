ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.85
usd:
317
bux:
151724.51
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

Infostart / MTI

Magyar Péter miniszterelnök hétfő este a Facebook-oldalán röviden kommentálta Mészáros Lőrinc Facebookra kikerült beszédét: „ugyanitt jó ügyvéd kerestetik”.

A kormányfő arra reagált, hogy a Mészáros-csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján a többi között arról beszélt: készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal. Kifejtette: ezer szállal kötődnek a magyar államhoz, így „együtt kell működniük” a mindenkori magyar kormánnyal.

A Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea Facebook-oldalára feltöltött videóban elhangzik: nemcsak 60 ezer embernek adunk munkát, ehhez kötődik még 100 ezer beszállító. „Nehéz bennünket megkerülni.” Mészáros Lőrinc a cégcsoport töretlen fejlődéséről és a nemzetközi piacon való terjeszkedésről is beszélt.

Magyar Péter minderre úgy reagált: „Ez a csávó vajon miben van? Mindenkit szeret meg puszil. ui.: ugyanitt jó ügyvéd kerestetik.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

kormány

mészáros lőrinc

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter főispánokat nevezett ki

Magyar Péter főispánokat nevezett ki

Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök - derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából.
 

A kormány leállítja a budavári palota újjáépítését

Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést

Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést

A pénteki jó hangulatot ma bizonytalankodás követi a világ tőzsdéin, az ázsiai piacokon nagyobbat esett a japán tőzsde, az európai indexek pedig vegyes elmozdulásokkal nyitottak, majd a nap folyamán többnyire esésbe váltottak. Az olajár ismét emelkedik, a technológiai részvényekre pedig nyomást gyakorolnak az AI-fejlesztések lassítására felhívó vezetői nyilatkozatok, közben az amerikai 10 éves kötvényhozam kritikus szintre ért. Az amerikai indexek esnek is, különösen a technológia-túlsúlyos Nasdaq. Emellett a jegybanki döntések is kivárásra késztetik a befektetőket, szerdán jön a Fed kiemelt figyelemmel követett kamatdöntése. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kivonulhat a SkyShowtime streamingszolgáltató Magyarországról

Kivonulhat a SkyShowtime streamingszolgáltató Magyarországról

A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime megszüntetését mérlegeli.

BBC
Business Sport Travel Science
AI 'kill switch' may need to be mandatory, Anthropic co-founder tells BBC

AI 'kill switch' may need to be mandatory, Anthropic co-founder tells BBC

US President Donald Trump dismisses calls to slow the development of AI, saying that claims of it "taking over the World" are a "HOAX".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 05:00
Ismét érkezhetnek nagy esőzések: mutatjuk
2026. szeptember 15. 04:00
Brutális balesetet rögzített a kamera az M1-es autópályán
×
×