Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

A kormányfő arra reagált, hogy a Mészáros-csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján a többi között arról beszélt: készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal. Kifejtette: ezer szállal kötődnek a magyar államhoz, így „együtt kell működniük” a mindenkori magyar kormánnyal.

A Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea Facebook-oldalára feltöltött videóban elhangzik: nemcsak 60 ezer embernek adunk munkát, ehhez kötődik még 100 ezer beszállító. „Nehéz bennünket megkerülni.” Mészáros Lőrinc a cégcsoport töretlen fejlődéséről és a nemzetközi piacon való terjeszkedésről is beszélt.

Magyar Péter minderre úgy reagált: „Ez a csávó vajon miben van? Mindenkit szeret meg puszil. ui.: ugyanitt jó ügyvéd kerestetik.”