Egyszerűbb lesz az adózók élete – itt vannak az új NAV-elnök tervei

A közleményben kiemelték: az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó- és vámhatóságként szolgálja Magyarországot.

Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek biztosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét.

Ennek alapfeltétele, hogy

a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak,

a hatósági döntések átláthatók, kiszámíthatók és szakmailag megalapozottak legyenek,

a gazdasági szereplők számára pedig egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek

– fűzték hozzá.

A közlemény szerint

az új elnök a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé kívánja tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adóelkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben továbbra is határozottan és következetesen lép fel.

Rózsáné Sádt Mónika több mint 25 év hazai és nemzetközi szakmai tapasztalattal érkezett a NAV élére. Pályafutása során az adóhatósági, tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati oldalon egyaránt dolgozott, így az adórendszer működését több nézőpontból is ismeri – áll a közleményben.