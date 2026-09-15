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Rózsáné Sádt Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke és Sisák Attila, a leendő bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes.
Nyitókép: Kármán András/Facebook

Egyszerűbb lesz az adózók élete – itt vannak az új NAV-elnök tervei

Infostart / MTI

Megkezdte munkáját kedden Rózsáné Sádt Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnöke.

A közleményben kiemelték: az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó- és vámhatóságként szolgálja Magyarországot.

Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek biztosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét.

Ennek alapfeltétele, hogy

  • a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak,
  • a hatósági döntések átláthatók, kiszámíthatók és szakmailag megalapozottak legyenek,
  • a gazdasági szereplők számára pedig egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek

– fűzték hozzá.

A közlemény szerint

az új elnök a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé kívánja tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adóelkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben továbbra is határozottan és következetesen lép fel.

Rózsáné Sádt Mónika több mint 25 év hazai és nemzetközi szakmai tapasztalattal érkezett a NAV élére. Pályafutása során az adóhatósági, tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati oldalon egyaránt dolgozott, így az adórendszer működését több nézőpontból is ismeri – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Egyszerűbb lesz az adózók élete – itt vannak az új NAV-elnök tervei

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