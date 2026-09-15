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Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Budapest-Belgrád – Dátumot jelentett be Vitézy Dávid

Infostart / MTI

A 150-es vonal menti utasforgalmi létesítmények a teszt időpontjában még munkaterületek, így ott a tesztet végző szakértőkön, személyzeten kívül más nem tartózkodhat.

Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A Budapest-Belgrád vasútvonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 kilométer/órás sebességgel.

A személyforgalom ütemezett megindításáról a végső döntést a teszt lezárulta, és eredmények értékelése után születhet meg – ismertette Vitézy Dávid.

A miniszter közölte, hogy az elmúlt hónapok tesztjei, előkészületei, tárgyalásai után kedden egyeztetett a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezését végző kínai és magyar vállalatok képviselőivel, a beruházó vegyesvállalat és a MÁV vezetőivel, illetve a vasúti hatóság illetékeseivel.

Az eddigi tesztek során felmerültek kisebb problémák, hibák, ezek többségét kijavították, és részben jelenleg is javítják. A keddi megbeszélésen a beruházó MÁV, a kivitelező, az üzemeltető MÁV pályaműködtető, a független szakértők és a vasúti hatóság képviselői megerősítették, hogy a vonatbefolyásoló rendszerben a legalaposabb tesztelés során sem merült fel biztonságkritikus hiba - hangsúlyozta Vitézy Dávid bejegyzésében.

Hozzátette, a személyforgalom elindítása már láthatáron belül van, de nem engedhetnek abból az alapelvükből, hogy az utasok csak akkor vehessék igénybe az új vonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, és azt a hatóságok és a független szakértők is megerősítették.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a 150-es vonal menti utasforgalmi létesítmények a teszt időpontjában még munkaterületek, így ott a tesztet végző szakértőkön, személyzeten kívül más nem tartózkodhat. Azt kérte a lakosságtól, hogy a vasúti útátjárókban fokozott figyelemmel közlekedjenek, a vasútvonalon csak a kijelölt átjárókon keresztül, szabad jelzés mellett, szabályosan haladjanak át, tekintettel arra, hogy októberben megszaporodik a vonatok száma a vonalon.

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