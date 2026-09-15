Felmondott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán kedden.

Tarr Zoltán azt írta: az átvilágítás során a háttérintézményi működésben és a tudományos munkában is számos rendezetlenséget találtak a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél.

Az államtitkárság ezért többször egyeztetett az intézet elnökével, Szász Jenővel, aki maga döntött úgy, hogy kedden benyújtja felmondását.

„Az NSKI-t nem megszüntetjük, hanem átalakítjuk. Új, átlátható és hatékonyabb háttérintézményi rendszert építünk. Egyszerűbb struktúra, hatékonyabb működés, több valódi szakmai eredmény” – fogalmazott a miniszter.