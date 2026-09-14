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Magyar Péter miniszterelnök az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter főispánokat nevezett ki

Infostart / MTI
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Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök - derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából.

Magyar Péter miniszterelnök a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt, Mészáros Gábort a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánná, szeptember 15-ei hatállyal.

Júniusban – a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára – hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök.

Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal, Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal, Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal és Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élére nevezte ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.

Az Országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-jétől a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

A Fidesz-kormány 2022-ben vezette be a vármegye és főispán kifejezéseket.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter főispánokat nevezett ki

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