ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.31
usd:
317.46
bux:
152428.21
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: volánbusz.hu

Két ismert ember előállításáról üzent Magyar Péter

Infostart

„A hírek szerint a nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. A Volánbusz-ügyről lehet szó, ahol többmilliárdos kár érhette az államot.

A Kontroll írta meg a múlt héten, hogy Szivek Norbertet és Jellinek Dánielt kihallgatásra idézte be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) az öt éve húzódó Volánbusz-ügyben. A kihallgatásokat követően a nyomozók házkutatásokat is tartottak. A lap szerint elképzelhető, hogy a feltételezett elkövetők közül többeket meg is gyanúsítanak hűtlen kezelés és pénzmosás miatt. Az NNI a kihallgatásokról és kényszerintézkedésekről szóló információkat megerősítette – írja a 444 összefoglalója.

A Volánbusz ügyében még 2021-ben tettek feljelentést hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt, ám a nyomozás során eddig senkit sem gyanúsítottak meg. A több milliárd forintos ügyletek kapcsán egy korábbi miniszter, Seszták Miklós neve is előkerült. Az egyik legnagyobb ügy a Volán-csoport buszlízingjeihez kapcsolódott.

Egy magáncég 2016 végén 236 millió forintért jutott hozzá 85, korábban is a Volán által használt buszhoz, amelyeket három nappal később már 1,6 milliárd forintért értékesített tovább.

Egy másik, 161 buszt érintő konstrukcióban a Volánbusz 2017 és 2019 között mintegy 6,3 milliárd forintot fizetett a járművek használatáért. A nyomozati anyagokra. hivatkozó lap szerint az állami cég több mint 5,9 milliárd forinttal járhatott volna jobban, ha maga vásárolja meg a buszokat – írja az economx összefoglalója.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Két ismert ember előállításáról üzent Magyar Péter

magyar péter

szivek norbert

jellinek dániel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket
Megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az Országgyűlés kedden titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP „illegitimnek” tekinti a választást, ezért nem vett részt benne. A parlament már döntött a szakképzésről és az ügynökaktákról is, ma még szavaznak a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.
 

Magyar Péter: „nálunk a legalacsonyabb a dízel és a benzin ára a V4 országok között”

Megvan, mennyivel nő a dohánytermékek adója, és az is, hogy mire költik

Döntött az Országgyűlés az ügynökaktákról és a szakképzésről

Dönt a dízeltámogatásról is ma az Országgyűlés – itt a menetrend

Forsthoffer Ágnes: a demokrácia lényege nem az, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon

Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

Lázár János a politikai pályája esetleges folytatásáról is szót ejtett posztjában

Lázár János a politikai pályája esetleges folytatásáról is szót ejtett posztjában

A volt fideszes képviselő egy ellene indult erdészeti hatósági eljárásról számolt be a Facebook-oldalán. Eszerint 13 milliós bírságra kötelezték, és el kell bontatnia egy sor létesítményt, köztük egy teniszpályát. Nem akar újra politizálni, csak gazdálkodni, ha hagyják.
 

Bezár a Terror Háza egy időre, Schmidt Máriát leváltották

Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzései miatt Orbán Anita külügyminiszter

100 milliárdos túlárazás az M6-osnál? Feljelentést tett Vitézy Dávid tárcája

A kormány leállítja a Budavári Palota újjáépítését, és új közbeszerzést ír ki

Üzent Mészáros Lőrincnek Magyar Péter

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a pénzeső: hirtelen iszonyú sok pénz landolt a magyar megtakarítók számláin

Megérkezett a pénzeső: hirtelen iszonyú sok pénz landolt a magyar megtakarítók számláin

Idén a tavalyinál 3 milliárd forinttal több személyi jövedelemadót kaptak vissza az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok, az elmúlt öt év során pedig az adóvisszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Az elméleti plafonhoz és a korábbi évek átlagához képest is csökkent ugyanakkor a visszatérítési arány, miközben az állam által visszautalt pénzek többségét az azonnali felhasználást biztosító egészségpénztári számlákra kérik az öngondoskodók – közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglépték! Óriási változás jön a magyar Vinteden: ennek minden eladó örülhet

Meglépték! Óriási változás jön a magyar Vinteden: ennek minden eladó örülhet

Újabb országokkal bővíti a Vinted a magyar felhasználók számára elérhető piacot:

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 12:32
Lázár János a politikai pályája esetleges folytatásáról is szót ejtett posztjában
2026. szeptember 15. 12:10
Horror-gyrosüzemre csapott le a Nébih – videó
×
×