Két ismert ember előállításáról üzent Magyar Péter

A Kontroll írta meg a múlt héten, hogy Szivek Norbertet és Jellinek Dánielt kihallgatásra idézte be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) az öt éve húzódó Volánbusz-ügyben. A kihallgatásokat követően a nyomozók házkutatásokat is tartottak. A lap szerint elképzelhető, hogy a feltételezett elkövetők közül többeket meg is gyanúsítanak hűtlen kezelés és pénzmosás miatt. Az NNI a kihallgatásokról és kényszerintézkedésekről szóló információkat megerősítette – írja a 444 összefoglalója.

A Volánbusz ügyében még 2021-ben tettek feljelentést hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt, ám a nyomozás során eddig senkit sem gyanúsítottak meg. A több milliárd forintos ügyletek kapcsán egy korábbi miniszter, Seszták Miklós neve is előkerült. Az egyik legnagyobb ügy a Volán-csoport buszlízingjeihez kapcsolódott.

Egy magáncég 2016 végén 236 millió forintért jutott hozzá 85, korábban is a Volán által használt buszhoz, amelyeket három nappal később már 1,6 milliárd forintért értékesített tovább.

Egy másik, 161 buszt érintő konstrukcióban a Volánbusz 2017 és 2019 között mintegy 6,3 milliárd forintot fizetett a járművek használatáért. A nyomozati anyagokra. hivatkozó lap szerint az állami cég több mint 5,9 milliárd forinttal járhatott volna jobban, ha maga vásárolja meg a buszokat – írja az economx összefoglalója.